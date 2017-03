Luci Pascua amplía su leyenda y se convierte en la máxima reboteadora

La jugadora internacional española Luci Pascua sigue engrosando su leyenda en la Liga Femenina 1 y este domingo en el encuentro del Mann Filter ante el Araski se ha convertido en la jugadora más reboteadora de la competición con 2.510 capturas. Superando la marca de 2.508 de Erika de Sousa.

Lucila Pascua tardará en olvidar este 6 de noviembre de 2016. Un día histórico para ella en el que ha conseguido un nuevo récord en su brillante y legendaria carrera al convertirse en la máxima reboteadora en la Liga Femenina 1 con 2.510 capturas. La pívot internacional española superó en el encuentro de este domingo ante el Lacturale Araski la marca de 2.508 rebotes de Erika de Sousa, una de las mejores jugadoras que ha pasado por la competición durante su historia reciente. “La verdad que es un orgullo conseguir este hito y más hacerlo en el equipo con el que debuté y di mis primeros pasos en la competición, el Mann-Filter. No me esperaba cuando empecé mi carrera que podía llegar a convertirme en la máxima reboteadora. Es como un sueño hecho realidad”, nos empieza a explicar Luci Pascua. “Conseguir este récord supone todo un reconocimiento a la continuidad, la constancia y el trabajo que ha estado presente en mi día a día durante todos estos años”.

La jugadora internacional española ha sido pieza clave para que el Mann-Filter consiguiera esta heroica victoria ante el Lacturale Araski con su intensidad defensiva, sus puntos (7) y sus rebotes (8). “Tenía una gran presión en el encuentro por conseguir los 7 rebotes que me permitían obtener este récord. La gente me ha enviado muchos mensajes de ánimo en esta semana para que lo consiguiera. Además he podido celebrar con victoria del equipo en un partido en el que necesitábamos ganar sí o sí. Convertirme en la máxima reboteadora de la competición es un gran estímulo para seguir luchando y saber que voy en el camino correcto para continuar sumando éxitos”.

Luci Pascua ha recibido el trofeo conmemorativo de máxima reboteadora de la competición femenina al final de este encuentro ante el Lacturale Araski de la mano de Elisa Aguilar, directora de la Oficina Permanente de las Ligas FEB. “Sin lugar a duda hoy es un día muy especial para Luci en el que estamos reconociendo ya no sólo una cifra o un registro concreto. Con este homenaje la FEB ha pretendido trasladar en nombre de todo el baloncesto español su agradecimiento por la trayectoria y la carrera de una jugadora que es todo un ejemplo a seguir. Su esfuerzo, constancia y sacrificio le han permitido protagonizar una exitosa carrera en la que este récord reboteador es tan sólo una pequeña muestra del extenso palmarés de una jugadora que supone el mejor ejemplo para las nuevas generaciones", explica Elisa Aguilar.

La ex jugadora añade que "Tuve la suerte de haberme podido enfrentar a ella en mi carrera así como de haber podido defender juntas la camiseta de la Selección y puedo decir que Luci es algo más que una jugadora, es alguien capaz de ayudar a construir vestuario y toda una referencia para los diferentes equipos que han podido gozar con su juego. Sin duda una jugadora con la que seguir disfrutando".

La nueva líder del ránking de rebotes se ha consolidado en esta temporada como una de las piezas esenciales del Mann-Filter por su superioridad en la zona, de momento promedia 8,6 puntos y 7 rebotes. “Siempre me he caracterizado por ser una jugadora reaboteadora, aunque también se me da bien defender e intimidar por mi gran altura. Soy una jugadora que lo da todo en la cancha. Me gusta emplearme al máximo. Nunca doy un balón por perdido y eso posiblemente ha tenido mucho que ver con que capture tantos rebotes”.

Así la pívot internacional española sigue con su 2016 de ensueño en el que ha ganado la Copa de la Reina con el Conquero, la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016 con la Selección Española y ha agrandado su leyenda en la Liga Femenina 1 convirtiéndose en la máxima reboteadora con 2.510 capturas. Una cifra al alcance de muy pocas jugadoras.

Luci Pascua ha conseguido este récord tras llevar una carrera de leyenda en la LF1. Competición en la que acumula nada menos que 16 temporadas jugadas habiendo vestido la camiseta de equipos como Mann-Filter (2001-05, 2009-11 y enero 2016-actualmente), Club Baloncesto San José (2005-09), Perfumerías Avenida (2011-13) y Conquero (2014-enero 16). Debutó en esta competición con el equipo aragonés un 7 de octubre de 2001 en la primera jornada de la temporada 2001-02 ante el CBN. Jugó 24 minutos en los que ya demostró su gran capacidad reboteadora al capturar 9 balones, además de anotar 12 puntos. Acabó este curso inicial capturando en total 157 rebotes, 5 por partido. Su máxima de rebotes fue al curso siguiente (2002-03) que llegó a los 271 (9 por partido).

La pívot internacional española está ahora a sus 33 años está en uno de sus mejores momentos tanto anímicos como deportivos. “No pierdo la ilusión por este deporte porque disfrutó jugando al baloncesto y me lo paso muy bien jugando. Sobre todo en estos últimos años que ha sido un poco como un renacer”, finaliza Luci Pascua.