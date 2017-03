«Luis Guil tiene las cosas claras en defensa y deja libertad en ataque»

La primera impresión de Luis Guil en la plantilla del Tecnyconta Zaragoza ha sido buena. Tanto los que ya lo conocían como los que no destacan las ganas y la ilusión del nuevo entrenador, coinciden en que tiene las ideas claras en defensa y que les está concediendo más libertad en ataque, pero también asumen su responsabilidad porque, al fin y al cabo, dicen, los que salen a la pista son ellos y, por tanto, los que deben revertir la situación, también. Además, tanto Henk Norel como Sergi García lamentaron la salida de Andreu Casadevall.

«Personalmente no es algo que quieres, empiezas una temporada como equipo y quieres hacerlo lo mejor posible y acabar todos, pero los directivos han decidido otra cosa por los resultados o lo que sea. Los culpables somos todos pero el que tiene que pagar esto es Andreu. Me siento muy mal por él porque es una gran persona y pienso que es un gran entrenador, pero si los directivos piensan así nosotros tenemos que seguir, entrenar duro y cambiar», indicó Henk Norel. «A mí me afecta porque le tenía mucho aprecio y no creo que fuese el problema de esta situación, pero al final es más fácil echar al entrenador que a doce jugadores», añadió García.

Como capitán, Norel habló con Luis Guil nada más llegar. «El primer día hablamos los capitanes con él y se le ve con muchas ganas de trabajar, muy ilusionado, transmite que está contento de estar aquí. Parece buena persona y gran entrenador y vamos a sacar esto adelante», relató. Después de día y medio de trabajo, el holandés pudo dar ya algunas pinceladas de lo que les ha pedido el sevillano. «Solo hemos entrenado día y medio pero hemos trabajado mucho en defensa, intentamos tener las cosas claras y no defender tanto individual sino defender más como equipo y si yo fallo tener alguien detrás que me ayuda y al revés».

La cuestión es que el equipo debe reaccionar, cambiar, y hacerlo ya este mismo sábado. «Quieren una reacción por nuestra parte e intentaremos darla. Estamos trabajando algunas cosas y creo que tampoco vamos a cambiar mucho mucho, lo que él vea que tengamos que mejorar intentaremos mejorarlo», apuntó. Y es que el partido del sábado es crucial frente a un rival directo pero la plantilla, como dijo Guil, no cree que sea una final. «Estoy de acuerdo con él, es un partido muy muy importante pero quedan diez partidos, tampoco es que si perdemos ahora ya estamos en LEB, eso no es así. Si ganamos estaremos más tranquilos pero si ganamos este y perdemos los nueve partidos siguientes no sirve para nada. Hemos hablado mucho las últimas semanas con todos y es hora de enseñarlo y hacerlo», dijo el capitán.

La misma frase utilizó Sergi García, que cree que una victoria no sería decisiva pero sí importante para tranquilizar al grupo de cara al futuro. El base balear ya conocía a su nuevo entrenador de las categorías inferiores de la selección española. Una etapa que recuerda como «muy buena, para mí fue muy fácil entrenar con él y jugar. Me dio mucha confianza y espero tenerla aquí también», explicó, añadiendo que ha visto a un Guil muy similar al que se encontró entonces.

El sevillano quiere «jugar más un juego libre, llegar jugando y estamos trabajando muchos los matices defensivos, las colocaciones en la pista», así que el base señaló que los jugadores se han sentido «muy cómodos, creo que es fácil trabajar con él. Ahora nos tenemos que centrar en el partido del sábado, quitarnos la tensión de estos días con la salida de Andreu y sacar el partido adelante», añadió el balear

Y es que la plantilla asume su responsabilidad y quiere empezar a demostrarlo el sábado. «Al final los que tenemos que sacar los partidos somos nosotros, tenemos que sacar nuestra actitud y que la gente esté contenta y se sienta identificada con nosotros. No estamos jugando como al principio de temporada pero tenemos que centrarnos y empezar a jugar como sabemos», apuntó el balear. La plantilla del Tecnyconta sabe que jugar en casa será un extra a su favor. «Jugar en casa siempre es un poco más fácil con el público y, con el pabellón lleno, aún más. Yo siempre he notado el apoyo del público. A veces se enfadan pero es normal, están en su derecho. Pero nos ayudan mucho si los tenemos detrás y seguro que el sábado es así», señaló Henk Norel.