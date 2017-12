Un lustro fantástico

Los aficionados zaragozanos al atletismo se quedaron alucinados en el 2013 cuando vieron en cabeza del Europeo júnior tirando de los favoritos a Carlos Mayo. Era su primera internacionalidad. Tres meses antes corría polleradas por diversión y para él era un triunfo clasificarse en las finales de los Nacionales de su categoría. Pero entonces decidió dar un paso decisivo en su vida. Cambio de técnico y pasó de prepararse con Alfredo García a llevar la planificación de José Luis Mareca.

En ese grupo de élite estaba Toni Abadía junto a Gil, Arrúe y Dutrey. «Lo que hacía hasta entonces era más por calidad que por trabajo. Practicaba atletismo más por diversión y por estar en forma. A partir de entonces se convirtió para mí en una profesión. Adelgacé y mejoré mucho. Cambié de mentalidad y pasé de hacer 40 minutos al día a una hora. Además Toni tuvo mucho que ver en eso y he crecido con él», explica.

Mayo no olvidará nunca su debut con España en Belgrado. «Tenia bastantes nervios. Fue el sitio más pobre en el que he estado. Mi primera internacionalidad pensaba que iba a ser la leche y Belgrado era una ciudad derrumbada». Esa mañana Mayo terminó el 35º. «En la primera curva ya iba el quinto o el sexto y a partir de los 200 metros ya pensaba en que se acabara la prueba. Fue un aprendizaje», apunta.

Después llegó su primera plata en el Europeo de cross. Fue en la localidad búlgara de Samokov. «Ya esperaba estar adelante. Un ruso se pensaba que llegaba a meta, pero le faltaba una vuelta. Yo iba el cuarto. Pero me quedé lejos del oro. Venció Crippa, mi compañero de viaje en tantas carreras», dice el aragonés.

El año siguiente cambió a la categoría promesa. La carrera se celebró en la localidad francesa de Hyeres. «Era una incógnita puesto que no sabía si el salto de categoría sería muy grande. Llegué con pocos kilómetros debido a una periostitis. Tenía dolores, se me pasaron y me quedé sorprendido. Me quedé muy contento».

En el 2016 repitió el segundo puesto en Chia. «Esta vez di la cara durante toda la prueba. Con diferencia es la mejor carrera de cross en la que me he encontrado. Pero al final el belga Kimeli estuvo espectacular. No pude hacer mucho porque tenía un final muy poderoso», reconoce el pupilo de José Luis Mareca.

El pasado domingo finalizó su lustro fantástico con un quinto puesto en la localidad eslovaca de Samorin. «Me veía para correr mucho. El ritmo era muy lento y tenía muy buenas sensaciones de salida. Decidí tirar un poco para formar un grupete. Pero no era el día, ni el circuito. Tenía el viento en contra y me quemé». Al final pagó las dos semanas que estuvo entrenando a medio gas por una lesión en su rodilla derecha: «Noté esas dos semanas para no llegar tan fresco al final. Fue una de las carreras que más he sufrido en mi vida. No contaba con Gressier (el ganador) ni para estar entre los diez primeros».

Es una incógnita saber qué habría pasado si hubiera llegado en condiciones. «Estoy muy contento del quinto puesto. He demostrado estar luchando por todo. Pero en condiciones habría luchado por el oro. Hay que saber convivir con las lesiones. Espero haber cumplido el cupo y poder luchar por los objetivos del Nacional de cross y clasificarme para el Europeo de Berlín».