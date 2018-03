Machada del Renovables

Un 1-1 al final de los 40 minutos, la tanda de penaltis, el fallo de Mario Rivillos en el segundo lanzamiento del Barcelona y el tercer tiro transformado por Anás, completaron el fiasco del equipo azulgrana en la Copa de España y la gesta de Ríos Renovables y un portero sublime: Adrián Pereira. El conjunto aragonés exprimió al Barcelona, sometido a un ejercicio ofensivo de insistencia, estrés y desgaste tanto mental como físico, porque sólo encontró una vez la fórmula para batir a Adrián Pereira en los 40 minutos, por medio de Ferrao. Antes de los penaltis pudo ganar, pero también pudo perder. Y perdió. Y fracasó. Hoy, el Renovables se jugará la final ante el Jaén (20.45). La otra semifinal la disputarán el Palma Futsal y el Movistar a las 18.00.

En la víspera, Santi Herrero, técnico aragonés, avanzó batalla: «No se pueden relajar y no vamos a dejar que se relajen». A su lado, Andreu Plaza, su homólogo azulgrana, advirtió sobre su rival: «Tendremos que trabajar muchísimo no sólo contra su defensa, sino también con su ilusión y sus ganas de hacer las cosas bien». No le faltaba razón ni a uno ni a otro. Sin mucha explicación posible, sólo las paradas de Adrián Pereira, debutante en la Copa de España con 18 años, la resistencia por momentos memorable del bloque aragonés, en torno a su área en unas cuantas acciones defensivas, y la pegada en una contra, el Ríos Renovables ganaba 0-1 al descanso.

Y el Barcelona perdía. No hubo forma posible de batir a Adrián Pereira en todo el primer acto. Ni Ferrao ni Dyego ni Rivillos ni Leo Santana ni Esquerdinha... Una ofensiva que chocó con un muro bajo palos y que, además, encontró respuesta a tres minutos del final, en una contra, en el pase de Richi Felipe y en la definición de Adri Ortego (0-1). El Barcelona empató por medio de Ferrao en el minuto 28, pero el Ríos resistió hasta los penaltis. Adrián Pereira paró el tiro de Mario Rivillos. Después marcó Anás y el equipo puso el ritmo directo a las semifinales. Una machada.

barcelona 1

ríos renovables 1

3Goles: 0-1, m. 17: Adri Ortego. 1-1, m. 28: Ferrao.

3Penaltis: 0-1, Nano Modrego, gol. 1-1: Aicardo, gol. 1-2: Thiago Cabeça, gol. 1-2: Rivillos, para Adrián Pereira. 1-3, Anás, gol.

3Árbitros: Cordero y Linares.

3Barcelona: Paco Sedano, Marc Tolrá, Joao, Dyego, Ferrao -cinco inicial-. También jugaron Rivillos, Esquerdinha, Aicardo, Leo Santana, Roger, Adolfo y Joselito.

3Ríos Renovables: Adrián Pereira, Retamar, Adri Ortego, Víctor Tejel, Nano Modrego -cinco inicial--. También jugaron Thiago Cabeça, Villanueva, Richi Felipe, Carlos García y Anás.