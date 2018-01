El Madrid se agarra a la Copa

La Copa aparece como una tabla de salvación para un Madrid muy alejado del Barcelona en Liga y con la seria amenaza del PSG en octavos de Champions. El conjunto blanco no gana la competición del K. O. desde la temporada 2013-2014 y quiere abrir el nuevo año recuperando las mejores sensaciones en un torneo en el que mañana jueves (21 h., Gol) le espera el Numancia, que dio buena cuenta del Málaga de Míchel en la ronda anterior. Sin Benzema, que regresó lesionado de las vacaciones, aunque Zidane sostiene que su percance se produjo en el clásico, será Borja Mayoral el que acompañe a buena parte de la llamada segunda unidad.

Con el mercado de invierno recién abierto y a la espera de que se cierre la llegada de Kepa a la portería, el Madrid echa a andar en el 2018 con la firme intención de aparcar su irregularidad en una Liga que se ha puesto muy cuesta arriba, pero que no puede perder de vista por la necesidad de mantenerse en los puestos de Champions. Es cuarto, a tres puntos del Valencia y solo con dos puntos de ventaja sobre el Sevilla, quinto clasificado. Distintas son las cuentas de Zidane, que ve a su equipo luchando por la Liga. “Estamos vivos en las tres competiciones y aunque la derrota en el clásico duele, vamos a pelear por todo porque el Madrid nunca se rinde”, ha apuntado ‘Zizou’.

Posibles refuerzos

El técnico francés, que mañana jueves cumple dos años al frente del banquillo blanco, se reunió el martes con Florentino Pérez y con José Ángel Sánchez, director general de club blanco, para abordar varios temas, entre los que estaba la posibilidad de reforzar el equipo con un delantero. Según el técnico francés, ahora mismo no se contempla ningún fichaje, ni siquiera el de Kepa, portero del Athletic. “Hoy en día no va a haber fichajes, pero hasta el 31 de enero puede pasar de todo. Lo que no quiero es que salga algún jugador de esta plantilla. Kepa no es jugador del Madrid y solo pienso en mis jugadores y en mis porteros”, ha asegurado Zidane.

Misterio sobre la lesión de Benzema

La misteriosa lesión de Benzema ha sido otro de los asuntos que ha analizado el entrenador del Madrid. Según Zidane, el percance del delantero francés se produjo en el clásico del 23 de diciembre. “Se resintió de algo tras el clásico. Se ha dicho que estaba lesionado antes de jugar frente al Barça y eso es mentira. Me fío de mi jugador. No creo que se lesionase en vacaciones. Fue en el clásico, aunque no sabemos de qué se lesiona. El alcance se ha sabido tras las pruebas que le hicieron el día 30”, ha manifestado Zidane.

Benzema no se ha ejercitado este miércoles en la previa del choque ante el Numancia, quinto en la clasificación de Segunda, igualado con Rayo y Oviedo, con 35 puntos y a cuatro del líder, el Huesca. El equipo de Soria se ha medido al Madrid en nueve ocasiones, pero será la primera vez que lo haga en Copa. Lo hará en un campo repleto, ya que Los Pajaritos se llenará para ver al equipo de Zidane.