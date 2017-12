El Madrid encara la final ante el Gremio con la lección aprendida

Después del tremendo sobresalto ante el Al Jazira, el Madrid parece haber aprendido la lección y espera ofrecer su mejor versión ante el Gremio de Porto Alegre, el rival en la final del torneo de Emiratos Árabes Unidos que dejó en la cuneta al Pachuca mexicano en la prórroga de la semifinal. El equipo brasileño, campeón de la Copa Libertadores, está convencido de poder estropearle mañana (18.00 h. La 1) la fiesta al conjunto blanco, que defiende el título. Ramos jugará infiltrado por sus problemas en la espalda, y Carvajal y Kroos regresan al equipo titular.

Haber visto al Madrid al borde la eliminación en la semifinal ha elevado la confianza del equipo brasileño, que se aleja del estereotipo del fútbol carioca de toque para confiar su juego a los contragolpes, tal como hizo el modesto equipo de Ten Cate ante el conjunto blanco, al que tuvo contra las cuerdas.

Sin su mejor jugador

Pese a esa ciega confianza en sus posibilidades, aunque no pueda contar con Arthur, su mejor hombre, el técnico del Gremio le pasa toda la presión a su rival, al que le pone el cartel de favorito. “Lo es por todo lo que representa en el fútbol mundial. Todo el mundo conoce el potencial y la calidad del Madrid, pero nosotros no hemos venido a pasear. Mi equipo se preparó todo el año para cualquier tipo de enfrentamiento. No tiene que cambiar”, afirmó Renato Portaluppi, más conocido como Renato Gaúcho, entrenador del conjunto brasileño.

Mejor jugador que Cristiano

A Portaluppi casi le preocupaba más dejar claro que él ha sido mejor jugador que Cristiano Ronaldo que todo lo que rodea a la final. “Admiro a Cristiano Ronaldo, pero es muy fácil para ustedes, que no me han visto jugar, elogiar a Cristiano, pero para pronunciarse sobre quién es mejor ustedes tendrían que buscar la opiniones de muchas personas que me vieron jugar. Yo fui mejor”, afirmó el técnico del Gremio.

También quiere ser mucho mejor el Madrid, que no puede permitirse errores como los que cometió en la semifinal. Materializar las ocasiones y tener un firme estructura defensiva serán dos de las asignaturas pendientes del equipo de Zidane. Entre ellas también está la mejora de Benzema, al que el técnico francés ha vuelto a elogiar pese a su mala actuación ante el Al Jazira.

Elogios a Benzema

“Voy a defender a Benzema hasta la muerte. No estoy de acuerdo con las críticas. No veo solo el gol. Benzema es un jugador diferente. No va a marcar 50 o 60 goles, pero ha marcado muchísimos goles y hace otras cosas. Hay futbolistas que a veces no juegan tan bien, pero defiendo a mis jugadores cuando no lo hacen bien, que no es el caso de Karim”, manifestó Zidane.

Sobre el encuentro, el técnico francés es consciente de que su equipo debe mejorar respecto al choque del pasado miércoles. “Debemos hacerlo mejor porque vamos a jugar contra un rival mucho complicado. Es un equipo técnico, físico, y que juega a la contra por lo que debemos preparar bien ese aspecto”, admite el técnico del Madrid.

Ramos, por su parte, asegura que al Gremio “le tenemos más que visto, aunque no va a ser fácil”. Para el central, que pide que se le de tiempo al VAR, terminar al año con cinco títulos “sería inolvidable”.