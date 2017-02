El Madrid intenta centrarse para no volver a patinar

Después de cuatro días a vueltas con la actitud como causa principal de la derrota en Mestalla, el Madrid visita otra plaza complicada, Villarreal (20.45 horas) para comprobar si ha aprendido o no de los graves errores que le llevaron a desperdiciar la primera bola extra que tenía para reforzar su condición de líder. Zinedine Zidane se vio ayer obligado a matizar que en ningún momento quiso dar a entender que dudó de la buena disposición de los jugadores que salieron en el estadio del Valencia, sino que lo que quiso poner de relieve es que faltó concentración al inicio.

«Cuando Ramos dice que no faltó actitud es verdad. Igual me he equivocado yo porque entramos muy bien con el balón, pero tuvimos dos fallos y nos metieron dos goles. La actitud fue muy buena. En los momentos clave, al principio y al final, hay que estar más concentrados, pero cada uno piensa una cosa de la concentración», dijo el técnico blanco después de habérselo hecho ver una y otra vez a sus jugadores para que no tropiecen en la misma piedra ante un rival obligado a dar una nueva satisfacción a su hinchada tras su eliminación de la Europa League.

«Era una oportunidad de sumar, no lo hicimos y ya está. No hay que darle más vueltas. Lo que pasó, pasó. Antes del partido contra el Valencia ganamos cuatro partidos seguidos. Debemos mejorar las cosas porque esto es muy largo y para cada rival que juega contra nosotros es su partido del año y debemos tenerlo en cuenta», añadió Zidane, que explicó que ve todos los partidos anteriores del rival de turno y no parece el mismo que después se enfrenta a los blancos.

El otro fuego que tenía que intentar apagar eran las críticas a Keylor Navas tras la derrota en el partido aplazado, consciente de que si el partido fuera en casa el portero costarricense podía pasar un mal rato en el recibimiento por parte de la afición. «Confío mucho en Keylor, que es lo más importante. No puedo controlar los mensajes que vienen de fuera, pero él está acostumbrado a llevarlo. Todos lo podemos hacer mejor, claro. Yo también. Confío en Keylor y en todos mis jugadores», apuntó Zidane, que calificó como «muy dura» la baja de Varane, que estará fuera más de un mes por una rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. Bale «está al 100%» y será titular en El Madrigal.