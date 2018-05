El Madrid ofrece la Euroliga al Ayuntamiento y a la Comunidad

La plantilla del Real Madrid visitó este lunes el Ayuntamiento de la capital de España y también la sede de la Comunidad para el título de la Euroliga conquistado en Belgrado tras imponerse en la final del torneo al Fenerbahçe turco.

Los jugadores, acompañados del presidente del club, Florentino Pérez, fueron recibidos por la alcaldesa, Manuela Carmena, que felicitó al equipo por el título continental y le deseó que siga conquistando más en el futuro. Y, poco después, por el presidente autonómico Ángel Garrido, en la Real Casa de Correos, el mismo día en el que ha tomado posesión del cargo.

"Me entusiasma de verdad saber que formáis un equipo, que habéis hecho una gesta. Tenéis que ser conscientes de que esta décima copa es un hito extraordinario. No puedo por menos que daros las gracias. Sois muy grandes. Yo no sé dónde vamos a llegar, esto es imparable. Espero que venga la once, la doce...", destacó la alcaldesa.

El presidente regional se ha referido al conjunto campeón como "un equipo irrepetible y un ejemplo para todos los madrileños y españoles que creemos en el trabajo y el esfuerzo como el camino más directo al éxito", según un comunicado del Ejecutivo madrileño.

🏆🏀🙌 Los jugadores ofrecen La Décima a la afición desde el balcón de la sede de la Comunidad.#CHAMP10NS | #HalaMadrid pic.twitter.com/iRys5k46IE — #CHAMP10NS 🏆🏀 (@RMBaloncesto) 21 de mayo de 2018

El deseo del doblete

Florentino Pérez valoró el gran trabajo del equipo en una campaña marcada por las lesiones y aseguró durante su discurso que la décima Copa de Europa representa una buena parte de los valores de la entidad: "Este es el éxito de un equipo forjado en el talento, en la humildad, en el trabajo, en la amistad y en el compromiso con el Real Madrid".

En representación del equipo, tomó la palabra el capitán Felipe Reyes. "Para nosotros es un placer estar aquí por primera vez este año, esperemos que no sea la última. Cuando empezó el año parecía que todo iba a ser muy complicado por las lesiones, por todo lo que nos ha ocurrido a lo largo de la temporada. Pero hemos demostrado ser un equipo con carácter, que sabe crecerse ante las adversidades", señaló el veterano capitán madridista.

Reyes también ha deseado suerte al equipo de fútbol del Real Madrid, que luchará por la Liga de Campeones el sábado: "Gracias al presidente por contar tanto con el baloncesto, por tenernos tanto cariño y apoyarnos tanto. También aprovecho para darle suerte al equipo de fútbol. Seguro que la semana que viene va a venir aquí con la Copa de Europa y vamos a ser el único equipo en la historia que consigue el título como mejor equipo de Europa en fútbol y baloncesto la misma temporada".