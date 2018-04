El Madrid se olvida de Cardiff

Dos clásicos de Europa con 14 títulos en sus vitrinas vuelven a citarse diez meses después de dirimir su último duelo en la final de Cardiff, de donde la Juventus salió muy mal parada (1-4), lo que le empuja a firmar hoy una vendetta ante el Madrid, un equipo al que ha sacado de foco en las últimas cuatro eliminatorias europeas y que se ha convertido en el único conjunto que ha eliminado a los blancos desde el 2014.

Dice Zidane que todo será diferente a lo que sucedió el 3 de junio del 2017 en tierras inglesas. No le falta razón porque la Juventus ve cómo el nuevo enfrentamiento con los blancos se le pone donde quiere, a doble partido, y no en un encuentro a cara o cruz como es una final. Ahí gana el conjunto blanco, que ha jugado 15 finales y ha ganado 12, dos de ellas frente a su rival de este martes, la del 1998 y la de Cardiff.

DOS TÍTULOS EN NUEVE FINALES

De los logros del Madrid en las finales, la Juventus se queda muy lejos con esos dos títulos en nueve finales: en 1985 ante el Liverpool en la trágica noche de Heysel, y el de 1996 ante el Ajax en los penaltis. Muy diferente es el bagaje de ambos equipos en las citas a doble partido. De las seis veces que se han cruzado, el equipo italiano pasó en cuatro, la última en las semifinales del 2015.

Zidane no tiene explicación para el devenir del Madrid en eliminatorias y en finales. «No sé el motivo por el cual es tan diferente jugar a doble partido, pero no hay que pensar mucho en eso ni en los partidos ganados. Ahora se trata de otra eliminatoria en otro escenario y no tendrá nada que ver con lo que pasó hace 10 meses», declaró el técnico francés.

Para mantener el nivel en los cruces, el equipo de Allegri se agarra a unos números que hablan de que su equipo solo ha perdido uno de sus últimos 75 partidos en el Juventus Stadium en todas las competiciones: 64 victorias, 10 empates y solo un lunar ante el Lazio (1-2) el 14 de octubre del 2017. El técnico italiano ha visto varias veces la final de Cardiff y tiene la clave de la debacle de su equipo. «En el primer cuarto de hora de la reanudación entramos descolocados y nos castigaron, pero hemos crecido», afirma Allegri.

Enfrente, el Madrid exhibe su pegada fuera de casa: ha marcado en 20 de sus 23 partidos a domicilio en todas las competiciones (53 goles) y suma 10 partidos seguidos marcando fuera de casa en Champions.

NI BENATIA NI PJANIC

Ante el Madrid, Allegri no podrá contar con los sancionados Benatia, central, ni Pjanic, el jugador que lleva la manija del equipo. Una baja sensible que hace mella en la zona de creación. En su lugar jugará Marchisio o el uruguayo Bentancur. Arriba aparece un viejo conocido, Gonzalo Higuaín, que firmó tres goles y una asistencia a Dybala ante el Tottenham cuando todo apuntaba a que a sus 40 años, Buffon debería esperar para Champions. La ausencia de Pjanic no le quita un ápice de valor a un equipo del que Zidane señala que tiene «el mismo ADN que el Madrid porque siempre busca ganar y luchar hasta el final». «La Juventus es un equipo muy completo. Deberíamos tenerle miedo a todas sus líneas», manifestó el entrenador del conjunto blanco.

Enfrente, Isco se perfila como titular, con lo que se repetiría el equipo de la final de Cardiff. Nada indica que juegue Bale pese a su buen partido ante Las Palmas y la apuesta de Allegri por el jugador galés. «Tengo 25 jugadores muy buenos e importantes. Isco es uno de ellos, pero aquí tiene 60 partidos y en la selección siete u ocho», declaró Zidane.

El que llega fresco es Cristiano Ronaldo, que ha encadenado nueve partidos consecutivos marcando, muy en forma para el tramo final. En la final de Cardiff le hizo dos goles a Buffon, lo que quiere repetir en casa del carismático meta de Carrara.