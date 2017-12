El Madrid rechaza el regalo

Athletic 0

Real Madrid 0

3Árbitro: Mateu Lahoz, valenciano. Expulsó a Ramos, en el minuto 86, por doble amonestación. Mostró tarjeta amarilla del Athletic a De Marcos (min.44) y Etxeita (min.56), y del Madrid Casemiro (min.73), Carvajal (m.91) y Cristiano (min.92).

3Athletic: Kepa; De Marcos (Lekue, min.72), Unai Núñez, Etxeita, Balenziaga; Williams (Córdoba, min.82), Iturraspe (San José, min.39), Mikel Rico, Susaeta; Raúl García y Aduriz.

3Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Isco (Kovacic, min.82); Cristiano Ronaldo, Benzema (Mayoral, min.82).

El Real Madrid quiere engancharse a la Liga, pero de momento no puede. Los blancos no pasaron del empate en San Mamés ante el Athletic Club, que jugó con mucha intensidad, lo suficiente para enseñar que a los de Zidane les faltan armas en ataque para decantar los partidos. El equipo del Cuco Ziganza se llenó de moral después de su deshonrosa derrota ante el Formentera en Copa con un encuentro repleto de actitud, lleno de entrega y sacrificio para conseguir desactivar al coloso del Real Madrid.

El Barcelona ha cedido en dos jornadas cuatro puntos después de los empates ante el Valencia y el Celta de Vigo. Las esperanzas de los blancos por dar caza al líder se sostenían con los últimos resultados favorables, aunque el juego del equipo no ha sido dominador. El Madrid tenía en San Mamés la oportunidad de dar un golpe a La Liga, pero no pudieron. Su estilo volvió a ser insuficiente para doblegar al rival, perdiendo dos nuevos puntos que evidencian el problema del conjunto madridista.

El Madrid trató encerrar a los rojiblancos en su área, pero fue tarea imposible ante la bravura con la que se emplearon los leones, los cuales trenzaban jugadas de ataque directo que intimidaron la zaga blanca. Pero su osadía en ataque dejó una multitud de espacios que el Real Madrid utilizó para hacer daño a la contra, al menos durante los primeros compases. Cristiano tuvo en sus botas una oportunidad, el luso aprovechó una pérdida en la medular vasca, se juntó con Isco para edificar una jugada que acabó con el esférico en los pies de Benzema. El francés tuvo la oportunidad a su equipo, con todo a favor en el corazón del área, pero mandó el balón al palo.

Tras el descanso, el Athletic metió una marcha más en vez de acusar el cansancio a su esfuerzo inicial. Insistían los de Ziganda en parar la maquinaria blanca para acceder al triunfo. Aduriz probó a Navas con un disparo y Susaeta puso en apuros con una jugada de gran calidad, pero el portero tico salvó el gol con la punta de los dedos. Los jugadores vascos se emplearon con gran intensidad, y pusieron en riesgo a los de Zidane, que no encontró amparo ni en las individualidades. Isco se mostró desaparecido, y Modric no consiguió enderezar el rumbo de un equipo que no encontró la forma de anotar.

FINAL AJETREADO / Sergio Ramos volvió a emplearse con severa agresividad. El andaluz vio una amarilla en la primera mitad por una disputa aérea, y en otro salto con Aduriz vio la tarjeta roja. Con el codo por delante, quizá tratando de proteger aún más su tabique roto, se ganó la roja. La expulsión permitió al Athletic poder dar un salto hacia arriba. Sin aliento, pero con ganas, los de Ziganda buscaron dar una alegría a los suyos pero no hubo tiempo para más. El pitido final dio por terminado un partido que finalizó sin goles, pero con los locales batallando por el triunfo sin cesar. Las tablas dejaron un regusto dulce a los rojiblancos que se pudieron resarcir de su derrota ante el Formentera y el Real Madrid sigue estancado en su lucha por el liderato.