El Madrid recupera su identidad dando un recital frente al Sevilla

El Real Madrid firmó su mejor partido con un recital de fútbol en un primer acto majestuoso en el que atropelló al Sevilla y lanzó el esperado mensaje de resurrección en Liga del vigente campeón antes de marcharse al Mundial de Clubs. La alegría y el orgullo regresaron a un Bernabéu que asistió a la recuperación de la identidad perdida de su equipo, con un fútbol vertical y de fantasía que convirtió en equipo menor a un Sevilla superado por 5-0.

Cumplieron la primera premisa de Zidane, salir con intensidad y ya a los tres minutos estaban por delante del marcador. Sergio Rico había realizado la primera parada, intuyendo la que le venía encima con el disparo ajustado de Lucas Vázquez, cuando al saque de esquina se molestaban Kjaer y Muriel. El rechace caía en bandeja a Nacho para abrir la goleada y poner todo de cara.

Pocos partidos esta temporada jugó el Real Madrid con viento a favor en el Bernabéu. El paso a 4-4-2 con extremos permitía a Achraf y Marcelo tener siempre la ayuda de Lucas y Asensio ante la calidad de Nolito y Navas. En ataque voló el Real Madrid con la alta velocidad que imprimió a la posesión de balón y la precisión de Ronaldo, que marcó en ocho minutos los mismos goles que en todas las jornadas disputadas.

En la fiesta madridista no se rebajaba la exigencia. Kroos se desataba con un gran partido, más cómodo en el doble pivote, y firmaba el cuarto tras pared con Lucas Vázquez. El baño lo ampliaba Achraf. Público en pie para despedir al Madrid al descanso tras una primera parte inolvidable. Nada quedaba por ver en el segundo acto. Zidane daba descanso a Kroos, Modric y Ronaldo mientras el Sevilla intentaba sin éxito recuperar el orgullo.

PRIMER RIVAL

Vallejo recibió elogios de su entrenador, que confirmó que pese a ser un descarte inicial viajará al Mundial. El único descarte de Zidane para un Mundial en el que solo puede inscribir a 23 jugadores era Vallejo, pero tiene opciones de jugar si el francés Rapahel Varane no se recupera de sus molestias musculares. «Jesús va a venir con nosotros, ha hecho un gran partido y me alegro por él porque está siempre preparado. Juegue o no siempre está bien», manifestó Zidane. El primer rival blanco será el miércoles a las 18.00 horas el Al Jazira, que ganó al Urawa (1-0).