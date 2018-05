El Madrid sueña con la décima en Belgrado

La recuperación a tiempo de Sergio Llull y la presencia del joven prodigio Luka Doncic, posible número del ‘draft’ de la NBA este próximo junio, alimentan los sueños del Madrid de pelear por su décima Copa de Europa en la Final Four de la Euroliga que empieza hoy en Belgrado, con la presencia de tres de los últimos campeones (Madrid, CSKA y, Fenerbahçe) y el sorprendente Zalgiris.

Después de una temporada difícil y complicada por las bajas, el Madrid se presenta en la segunda semifinal frente al CSKA Moscú (21.00 horas en #0), donde milita el exmadridista Sergio Rodríguez, en un buen momento de forma, según reconoce Pablo Laso. «Sabemos que estamos ante una gran oportunidad. Ganar sería espectacular, pero no voy más allá del primer partido ante el CSKA», apunta el técnico que ha acostumbrado al Madrid a las Final Four, clasificándolo en cinco de las seis últimas ediciones . «Veo bien al equipo. No sé si en el mejor momento de la temporada», prosiguió Laso que hizo referencia al Chacho Rodríguez, rival esta vez. «Es un jugador con habilidad para anotar y para pasar. Lo conocemos y lo amamos. Le deseo lo mejor, pero no para este partido», aclaró.

La otra semifinal enfrentará al sorprendente Zalgiris contra el defensor del título, el Fenerbahçe de Obradovic, convertido en uno de los protagonistas en Belgrado, la ciudad donde el serbio se formó como jugador y entrenador del Partizan, y que en cierta forma supone un homenaje para este preparador, convertido ya en leyenda. Hasta cinco equipos ha llevado a la cima del baloncesto europeo desde sus inicios: Partizan, Joventut, Madrid, Panathinaikos y Fenerbahçe.