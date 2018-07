El Madrid traspasa a Cristiano a la Juventus

El Real Madrid ha informado este martes de que ha llegado a un acuerdo con el Juventus Turín para el traspaso del delantero portugués Cristiano Ronaldo al club italiano.

En el mensaje institucional, el club señala que el traspaso atiende "a la voluntad y petición expresadas por el jugador Cristiano Ronaldo". "Hoy el Real Madrid quiere expresar su agradecimiento a un jugador que ha demostrado ser el mejor del mundo y que ha marcado una de las épocas más brillantes de la historia de nuestro club y del fútbol mundial".

Para el club, "Cristiano Ronaldo ha sido un ejemplo de entrega, de trabajo, de responsabilidad, de talento y de superación". "Se ha convertido además en el máximo goleador de la historia del Real Madrid con 451 goles en 438 partidos. En total 16 títulos, entre ellos 4 Copas de Europa, 3 de ellas consecutivas y 4 en las últimas 5 temporadas. A título individual, con la camiseta del Real Madrid ha ganado 4 Balones de Oro, 2 The Best, y 3 Botas de Oro, entre otros muchos galardones". "Para el Real Madrid Cristiano Ronaldo será siempre uno de sus grandes símbolos y una referencia única para las próximas generaciones", concluye el texto.

Por su parte, la cuenta de Twitter del Real Madrid ha difundido una carta de despedida de Cristiano. En la misiva, el jugador portugués señala que los años en el club blanco "han sido posiblemente los más felices de mi vida".

"Creo que ha llegado el momento de abrir una nueva etapa en mi vida y por eso he pedido al club que acepte traspasarme. Lo siento así y pido a todos, y muy especialmente a nuestros seguidores, que por favor me comprendan", señala en la carta.



"He reflexionado mucho y sé que ha llegado el momento de un nuevo ciclo. Me voy pero esta camiseta, este escudo y el Santiago Bernabéu los seguiré sintiendo siempre como algo mío esté donde esté. Gracias a todos y, por supuesto, como dije aquella primera vez en nuestro estadio hace 9 años: ¡Hala Madrid!", concluye.