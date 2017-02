Magic Johnson toma el mando de los Lakers

Jeanie Buss, propietaria del equipo, ha comenzado la reconstrucción de los Ángeles Lakers y para ello ha puesto al mítico exjugador,Magic Johnson, en el cargo de presidente de operaciones deportivas. La dueña del club y el exjugador trabajarán codo con codo para reconstruir una franquicia mermada los últimos años por su pobre juego y los malos resultados.

KUPCHAK, DESPEDIDO

Mitch Kupchak, mánager general del equipo desde el año 2000, ha sido fulminantemente despedido por Buss. Además, la propietaria también ha destituido a su hermano Jim Buss, quien ocupaba los cargos de vicepresidente ejecutivo y el puesto que desempeñará ahora Magic, encargado de las operaciones deportivas.



"Tomé varias decisiones que creo que colocarán a los Lakers en el nivel que exigía el doctor Jerry Buss (padre de Jeanie, antiguo propietario de los Lakers que falleció en el 2013) y que nuestros aficionados esperan", apuntó Jeanie Buss en un comunicado. El próximo objetivo es contratar un nuevo mánager general, que junto aJohnson y Luke Walton (entrenador) asentarán las bases del futuro del equipo angelino.

"Tengo grandes expectativas para mí, para el equipo y la organización. Los Lakers están hechos para ganar y yo trabajaré duro para que esto suceda", tuiteó Magic.

I have high expectations for myself, this team and our organization. The @Lakers are about winning and I'll work hard to make that happen. pic.twitter.com/LVTANwY7uL