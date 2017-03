"Malas sensaciones" de Contador en la París-Niza

El británico Simon Yates (Orica) ha sacado provecho este viernes de un ataque lejano para lograr la victoria en solitario en la sexta etapa de la París-Niza disputada entre Aubagne y Fayence, con un recorrido de 193,5 kilómetros, en la que el francés Julian Alaphilippe (Quick Step) ha aguantado los ataques de los rivales para retener el 'maillot' amarillo.

Con determinación y fuerza, Simon Yates tomó la decisión acertada a 18 kilómetros de meta, en pleno marcaje entre los favoritos, para arrancar y poner asfalto por medio hasta darse el lujo de levantar los brazos y disfrutar de la victoria en Fayence. El ciclista británico, de 24 años, superó en 17 segundos al colombiano Sergio Henao (Sky), en 26 al australiano Richie Porte (BMC) y en 29 al líder Alaphilippe, quien defendió con uñas y dientes la prenda dorada.

Tanto Gorka Izagirre (Movistar) como Alberto Contador (Trek) se metieron en el grupo de favoritos que seleccionó Yates con su ataque, pero ambos cedieron unos segundos en el último tramo de una etapa que finalizaba en una subida de apenas 2 kilómetros al 9%. Ambos corredores entraron en un grupo junto al francés Gallopin y el ruso Zakarin a 32 segundos. Izagirre es cuarto en la general a 57 segundos y Contador séptimo a 1.34 de Alaphilippe, dispuesto a resistir en la etapa reina de este sábado. Al acecho Gallopin y Sergio Henao a 36 y 46 segundos respectivamente.

CONTADOR: "ME FALTO CHISPA"

Contador señaló que al final de la etapa le "faltó chispa" y admitió que "las sensaciones no fueron muy buenas". "Ha sido otro día duro desde el principio, hemos rodado rápido, a buen ritmo. Quise mover la carrera desde lejos, pero el puerto era poco exigente y quedaba mucho para meta, por lo que decidí ir en el grupo. Al final me faltó chispa y las sensaciones no muy fueron muy buenas en ese final explosivo", comentó el ciclista madrileño.

Ante la etapa de este sábado con meta en la cima del Col de la Couillole y el paso previo por el Col de Saint Martin, ambos de primera, Contador se mostró cauto y advirtió que los días precedentes pueden pasar factura. "Mañana lo importante es levantarse descansado y luego decidiremos sobre la marcha qué tenemos que hacer. No conozco bien el ultimo puerto, pero seguro que será duro. Estos días pasan factura. Esta París-Niza se esta poniendo complicada", dijo.

Contador destacó al colombiano Henao ante la etapa reina de la carrera francesa, aunque también ve fuerte al líder, el francés Julian Alaphilippe.

"Henao está muy fuerte, ha llegado en buen momento, y también Alaphilippe, aunque no ha podido legar con el colombiano. Mañana será una jornada diferente", concluyó.

CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA:

1. Simon Yates (GBR) Orica 4h:37:51

2. Sergio Henao (COL) Sky a 17

3. Richie Porte (AUS) BMC a 26

4. Julian Alaphilippe (FRA) Quick-Step a 29

5. Daniel Martin (IRL) Quick-Step m.t

6. Jon Izaguirre (ESP) Bahrain a 32

7. Jakob Fuglsang (DIN) Astana m.t

8. Alberto Contador (ESP) Trek m.t

9. Ilnur Zakarin (RUS) Katusha m.t

10. Tony Gallopin (FRA) Lotto Soudal m.t

CLASIFICACIÓN GENERAL:

1. Julian Alaphilippe (FRA) Quick-Step 21h:58:22

2. Tony Gallopin (FRA) Lotto Soudal a 36

3. Sergio Henao (COL) Sky a 46

4. Gorka Izagirre (ESP) Movistar a 57

5. Daniel Martin (IRL) Quick-Step a 1:20

6. Ilnur Zakarin (RUS) Katusha a 1:31

7. Alberto Contador (ESP) Trek a 1:34

8. Simon Yates (GBR) Orica a 1:37

9. Jon Izaguirre (ESP) Bahrain a 2:04

10. Warren Barguil (FRA) Sunweb a 3:08