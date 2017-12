Manchester on fire

Pep Guardiola y José Mourinho no se han cruzado ni una sola vez por la calle en año y medio. El técnico del United dice que vive aislado de la sociedad, atareado, del estadio al hotel y del hotel al campo de entrenamiento. Esta semana no ha sentido el ambiente de derbi porque no lo ha podido percibir. Manchester aguarda el encuentro decorada con el mercado de Navidad y un conveniente pronóstico de nieve y temperaturas bajo cero. Guardiola, más aclimatado, explica que la relación entre ambos es «correcta». No hay conflicto, sino más bien un estado posterior a la guerra, sin nuevos episodios hasta la fecha, salvo algún inevitable escape de tensión.

«En esto somos gemelos», sonríe Pep. Un periodista inglés le acaba de preguntar al catalán si comparte la obsesión de José por ganar títulos. son los máximos candidatos a levantar una Premier que ahora domina el City con ocho puntos de ventaja. La percepción mediática es que el título se quedará en Manchester. De sucumbir en casa, en Old Trafford mañana (17.30 horas), a 11 puntos del liderato, Mourinho vería seriamente comprometido su tradicional récord de ganar el campeonato liguero en su segundo año en cada club que dirige.

La Premier ha podido contemplar el esplendor del fútbol que practica un equipo de Guardiola. Se espera un líder que siga comportándose como el correcaminos de Inglaterra que escapa de sus rivales a un ritmo frenético de récords y goles. Sin sorpresas. Tan sOlo falta comprobar si ofrecerán una versión brillante o una incluso más demoledora.

¿Qué estará tramando José Mourinho? Inglaterra se prepara para caricaturizar de nuevo a su personaje favorito. Nos los figuran elaborando una especie de fórmula mágica y soltando un improperio cuando las molestias de David Silva se cuelan en la elaboración del masterplan. En realidad, más que innovar, el planteamiento más probable es el uso de su receta más común. El United querrá ganar el derbi o muy arriba o muy rápido. Mou preferirá que se dispute a centímetros, con Smalling, Fellaini, Zlatan, Matic y Lukaku, o a contragolpes, con Lingard, Rashford y Martial. Aunque The Special One esconde sus cartas: «El fútbol es impredecible. Puedo intentar que vaya en una dirección, pero hay tantísimas cosas fuera de control que no arriesgarÉ a predecir cómo jugaremos».

«Probablemente sea el mejor derbi desde que llegamos, porque tanto el United como nosotros llevamos más tiempo juntos», reflexiona Guardiola. «Es el derbi al que mejor nos presentamos, los dos». Una sensación que comparte el luso: «Somos mejores que el año pasado, sin duda. Y creo que el City también».