Manolo Santana, en contra de "desvirtuar" la Copa Davis

Manolo Santana, emblema del tenis español y gran figura mundial de todos los tiempos, se ha posicionado a favor de la Copa Davis, "con algunas reformas", en una carta abierta en puertas de la votación en la asamblea general anual de la ITF del 16 de agosto en Orlando (EEUU). Las distintas federaciones nacionales votarán a favor o en contra del nuevo modelo de Copa Davis que propugna el grupo inversor Kosmos, en cuyo accionariado figura el futbolista del Barcelona Gerard Piqué.

"Soy y seré siempre un fiel defensor de la Copa Davis: a lo largo de toda mi vida me he dejado la piel por España jugando 46 eliminatorias en las que tuve la alegría de ganar 92 partidos. Nada me hubiera hecho más ilusión en mi carrera que haber ganado alguna de aquellas finales a las que llegamos en el 65 y en el 67 y en las que peleamos a muerte en Australia", dice Santana en su escrito.

"He sido" continua Manolo Santana "el primero que he dicho repetidamente que la Davis necesitaba algún tipo de reforma. Ahora bien, creo que la revolución que se está planteando podría romper el ADN de la competición y acabar con un evento que ha ayudado a que este deporte se implante y crezca a nivel local y mundial". "Ojalá que se lleven a cabo reformas que ayuden a reforzar el papel de la Davis, pero pido que se hagan con la mayor transparencia posible y pensando en el bien del tenis y no de intereses puramente económicos", añade.



Competencia del Madrid Open

Respecto a la posibilidad de que la nueva Davis llegue a Madrid, el gran ídolo español de la década de los 60 y 70 prefiere apoyar el Mutua Madrid Open porque, dice, "si la llegada de una posible Copa Davis a España hace que las autoridades apuesten por este nuevo evento y se ponga en riesgo la continuidad del Mutua Madrid Open, no estoy a favor".

Y también explica las causas de su apoyo. "Esta nueva Davis llegaría a Madrid para un par de años y luego se marcharía a cualquier ciudad de Asia, Estados Unidos o a cualquier otro punto del planeta. La Davis en Madrid sería un torneo eventual, pasajero. Mientras que el Mutua Madrid Open se ha convertido ya en el torneo de todos los madrileños y de todos los españoles".

En el último párrafo de su carta, Manolo Santana expresa su deseo de "larga vida a la Copa Davis". "Seguro que todas las federaciones decidirán su voto tras haberlo meditado mucho. Unas estarán de acuerdo conmigo y otras querrán votar a favor de estos cambios.Tras décadas compitiendo en esta maravillosa competición que adoro, no podía quedarme callado. La Copa Davis ha sido (¡y es!) parte de mi vida y se me rompería el corazón si se desvirtúa su esencia. Larga vida a la Copa Davis", finaliza la carta de Manolo Santana.