Marc Gasol, 15.000 dólares de multa, por decir "a la mierda"

La NBA no perdona que se falten las normas y tampoco que ningún jugador, se llame como se llame, se salte el guion y pronuncie lo que los responsables de la Liga estadounidense de baloncesto consideran como "frases groseras". Y si no que se lo pregunten a Marc Gasol que ha sido multado con 15.000 dólares (12.717 euros) por soltar un "así que a la mierda" durante una entrevista televisiva, el pasado lunes, después de derrotar a los Timberwolves por 95 a 92.

Marc Gasol resumió tras la victoria cómo había ido el partido, en una entrevista rápida a pie de pista. En un momento determinado, el jugador catalán soltó al periodista: "Overoll, we won so fuck it!", que traducido sonó como un "en general ganamos, ¡así que a la mierda!" con el resultado del castigo de la NBA.