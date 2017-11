Marc Gasol: "Si no estoy en la cancha es que no soy valorado"

Los Grizzlies de Marc Gasol no funcionan. Ahora mismo son el peor equipo de la NBA y tras la última derrota ante los Nets (88-98) suman ocho desechas consecutivas. La última de ellas ha llegado con el pívot catalán viviendo el último cuarto desde el banquillo, algo que no ha gustado nada al de Sant Boi, que ha explotado en rueda de prensa.

Molesto por la decisión de su técnico de no darle minutos en el último cuarto del encuentro, Gasol ha asegurado que se lo ha tomado " de forma personal" porque "obviamente es algo que te frustra y yo lo hice, me enfadé y empecé a pensar la razón". Pero no la encontró y su enfado fue en aumento. "Después ves a tus amigos, a tus compañeros ahí fuera intentando conseguir un triunfo e intentas mantenerte positivo, pero tampoco les puedes ayudar desde fuera. Es una guerra en tu cabeza".

El entrenador de los Grizzlies decidió apostar por un quinteto más pequeño y dejar a Marc en el banquillo después de que este hubiera firmado una buena actuación. La decisión no condujo a la victoria sino a otra derrota y la estrella del equipo, Gasol, no ha dudado en exteriorizar su enfado. "No sé el por qué. Es la primera vez para mí, créeme, y no me ha gustado nada. Estoy más enfadado de lo que puedo mostrar".

Buena actuación

Pese a ser relegado al banquillo, Gasol fue el máximo anotador de su equipo con 18 puntos, los mismos que Tyreke Evans. Su buena actuación frustró todavía más al pivot de los Grizzlies, que no logró entender la decisión del entrenador. "Si no estoy en la cancha es que no soy valorado. Estoy seguro de que el cuerpo técnico sabía que es lo que más me iba a doler. No sé si hay algo más que decir. Soy más un tipo de acción. No creo en las palabras. Veré lo que hace la gente y actuaré de acuerdo a ello".

Tras estas palabras, ha dejado claro que sabe que tiene que ser un ejemplo para sus compañeros. "Tengo que ser un líder y dar ejemplo a los jóvenes. Pero ahora que estoy en esta situación tengo que enseñarles cómo reaccionar. Estoy frustrado, pero para el beneficio del equipo tengo que mostrar liderazgo y seguir haciendo mi trabajo".

Eso sí, antes de irse ha afirmado que está seguro de que la decisión de su entrenador no hubiera sido la misma con Mike Conley, jugador que cuesta 26 millones de dólares al año a los Memphis Grizzlies "¿Creéis que Mike se habría quedado en el banquillo? Estoy seguro de que a él no se lo hubieran hecho", ha concluido.

Marc Gasol spent the fourth quarter of Sunday's loss to the Nets on the bench. He wasn't pleased:



"I'm sure they wouldn't do it to Mike (Conley)." pic.twitter.com/QW1E6BTsaU — Clayton Collier (@Local24Clayton) 27 de noviembre de 2017

Ante tales declaraciones, el técnico del equipo, David Fizdale, ha confesado que su decisión buscaba lo mejor para el equipo. "No es nada personal contra Marc. Sólo quería ver si ese grupo que estaba en la cancha podía mantener el ritmo, pero no funcionó".