Márquez: "Al suspender el GP, todos hemos pensado en Tito, que estaba en el hospital"

No habló Valentino Rossi (Yamaha), que ni siquiera fue a la reunión de los pilotos con los responsables del Mundial donde se decidió la suspensión del Gran Premio de Inglaterra porque el nuevo reasfaltado del circuito de Silverstone no drenaba bien, se acumulaba el agua en las curvas y era un auténtico peligro correr así. El ‘Doctor’ dijo que no iba “porque estaré de acuerdo con lo que decidan mis compañeros”. El también italiano Andrea Dovizioso (Ducati), actual subcampeón del mundo de MotoGP, o se olvidó de ir, o tampoco quiso o, como contaron los suyos, “nadie le avisó”.

Quien sí estuvo liderando la reunión y representando siempre al colectivo, pese a que ya le iba bien que no se hiciese la carrera (lleva 59 puntos de ventaja sobre Rossi, un GP menos) fue Marc Márquez (Honda), el tetracampeón y actual líder del Mundial. Y no solo estuvo en todas las reuniones sino que, al final, junto a su compañero Dani Pedrosa fueron los únicos que dieron la cara ante los medios, pues el resto de compañeros declinaron hablar del asunto.

La explicación de Márquez

“No hemos corrido, con muchísimo dolor en nuestro corazón, porque el circuito no nos ofrecía seguridad y, en eso, todos menos uno (el australiano Jack Miller, de Ducati) hemos estado de acuerdo”, empezó comentando Márquez. “Y no hemos corrido porque yo y todos mis compañeros teníamos presente en nuestra cabeza el gravísimo accidente que ayer sufrió Tito Rabat en unos entrenamientos, bajo la lluvia y sobre los charcos, riachuelos y aquaplaning que había en el circuito, que le provocó una triple y complicadísima fractura en su pierna derecha. Tuvieron que operar a Tito varias horas, lo tenemos en la UCI de un hospital aquí al lado y, lo siento, pero eso no se olvida cuando estas dándole vueltas a la posibilidad de correr en parecidas o en las mismas condiciones en las que él se accidentó. Todos hemos pensado en Tito al tomar esta dura decisión. Los aficionados no se lo merecen, pero nosotros éramos perfectamente conscientes de lo que podía ocurrir. Es más, insisto, ya ocurrió ayer”.

Márquez contó que cuando entraron en la reunión de pilotos con los miembros de la Comisión de Seguridad, presidida por Carmelo Ezpeleta, máximo responsable del campeonato, Mike Webb, director de Carrera y los excampeones mundiales Loris Capirossi y Franco Uncinin, Ezpeleta les dijo: “Haremos lo que vosotros decidáis”. Pero Márquez está convencido de que todos los que estaban sentados alrededor de una gran mesa eran conscientes de que el circuito no ofrecía seguridad.

Un circuito no apto

“Insisto, ha sido muy duro tomar esta decisión, muy duro. Todos queremos, y así lo hemos comentado en la reunión y así se lo hemos hecho saber a los organizadores ingleses, que arreglen la pista, pues todos queremos volver aquí y devolverle a esta maravillosa afición lo mucho que nos ha dado. Pero hoy, desde luego, no podíamos correr el riesgo de que se repitiese lo de Tito”, insistió Márquez, que siguió explicando la razón de la suspensión.

“He oído que Aleix (Espargaró, piloto de Aprilia) decir que no era un problema de que lloviese mucho o poco, era un problema del trazado, que, tras el nuevo reasfaltado, no estaba en condiciones de soportar una carrera con lluvia. "Las curvas siete y ocho eran peligrosísimas”, matizó el ‘nen de Cervera’, que reconoció que “cuando asistes a accidentes como el de Tito te das cuenta del peligro que, a menudo, corremos. Y, la verdad, no tenía sentido repetir esa situación y poner en peligro nuestra integridad física. Teníamos demasiado claro, y ahí la experiencia nos ha ayudado mucho a reflexionar, que lo de Tito era facilísimo que se repitiese si salíamos a correr”.

Márquez, al igual que su compañero Pedrosa, confesaron que las horas previas a la carrera y, sobre todo, a la decisión de suspender el gran premio “han sido durísimas”, pues no sabían dónde meterse. “No es fácil vivir con esa tensión y presión durante tanto tiempo sin saber qué ocurrirá”. Y los dos pilotos de Repsol Honda añadieron: “Todos queríamos correr, especialmente por los aficionados, los que han venido aquí y los que están en sus casas viéndonos por TV, que son muchos millones, pero debemos hacerlo en condiciones. Ha sido duro, muy duro, decidirlo, pero tenemos un compañero en el hospital y es imposible olvidarse de él. No podemos jugar con nuestras vidas”.

Una interminanle espera

Márquez recordó que, en 2015, aquí, en este mismo trazado de Silverstone, llovió “y bastante” y, sin embargo, todos salieron a pista y corrieron. “Pero, insisto, ayer ya se vio en la tanda donde se accidentaron, no solo Tito, sino varios pilotos que la pista no estaba en condiciones, no drenaba, no se secaba, no hacía desaparecer el agua caída y hoy, en la vuelta de formación de la parrilla, ha ocurrido lo mismo. Todos, en cuanto hemos llegado a la parrilla, hemos decidido que así no se podía correr. Nos han pedido tiempo. Lo hemos concedido, porque nosotros también considerábamos necesario premiar a los aficionados, pero, al final, no ha habido más remedio que suspender la carrera. Nos duele en el alma, pero más nos duele a todos saber que tenemos un compañero en una UCI, recién operado y sin saber cuándo va a regresar junto a nosotros”.