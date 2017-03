Márquez se cae tres veces persiguiendo a Viñales

Ha terminado la pretemporada de MotoGP. La próxima semana arranca el Mundial de motociclismo en el trazado nocturno de Doha, en Catar, y, por lo visto en el periplo invernal (Valencia, Malasia, Australia y Catar), solo hay un ganador de la pretemporada, el velocísimo y pletórico Maverick Viñales, que ayer, a los mandos de su nueva Yamaha, volvió a lograr el mejor crono (1.54.330 minutos), seguido esta vez del italiano Andrea Dovizioso (Ducati, a 0.071 segundos), Dani Pedrosa (Honda, a 0.139) y Jorge Lorenzo (Ducati, a 0.189). El tricampeón Marc Márquez (Honda, a 0.660), que se cayó tres veces, tuvo que conformarse con la décima plaza en el último día de test del año y el veterano italiano Valentino Rossi (Yamaha, a 0.855), con la 11ª.

“Ni que decir tiene que estoy muy satisfecho de cómo ha ido la pretemporada porque hemos ido progresando, mejorando, poco a poco y ese era el objetivo”, comenta Viñales. “Con Yamaha me encuentro muy cómodo”, aseguraba el español a Motorsport.com. “Durante todos los test hemos seguido un buen camino probando muchísimas cosas. Cuando te ves liderando así, es cierto que tienes ganas de ir a por más”.



SIMULACRO DE GP



Viñales acabó haciendo un simulacro de gran premio para probar la moto ideal para la primera carrera del año.”Me han hecho hacer 22 vueltas y, al final, ha sido un poco difícil porque me he encontrado con varios pilotos y era complicado concentrarse y tener ritmo, pero estoy muy contento. La moto ha funcionado muy bien, he probado bien la electrónica, creo que hemos dado un gran paso adelante. No me ha salido una vuelta perfecta, pero puedo decir que la moto funciona muy bien y, en distancia de carrera, todavía estoy más contento. Ha sido el test perfecto”.

Su compañero Rossi es quien más decepcionado sale de Doha. “Aún no hemos conseguido saber qué hay que hacer para que nuestra Yamaha sea competitiva. Hay veces que vamos mejor, pero hay otros días que, como este último, sufrimos mucho. Ahora repasaremos los datos, hablaremos e intentaremos buscar una solución”, señaló elDoctor. “No sé dónde está la solución, pero espero que, en dos semanas, ocurra un milagro y encontremos la forma de ir rápido. Tenemos problemas, sí”.

Lorenzo, por su parte, asegura estar solo “al 70% de lo que puedo dar encima de la Ducati, pero sé que acabaré siendo competitivo”. “A una vuelta”, señala el tricampeón mallorquín de MotoGP, “las Ducati van muy bien en este circuito y hay varios pilotos que van muy rápido, así que creo que podemos aspirar a que una Ducati consiga la pole position el sábado de gran premio, aunque Viñales está muy fuerte”. Lorenzo no es capaz, de momento, de emitir una valoración de por donde puede ir la temporada. “No sé cómo va a ir la temporada, igual empezamos luchando por la victoria o ganando, o igual no lo logramos ni en los circuitos que nos son favorables, lo veremos”.



MAL DÍA PARA MÁRQUEZ



Por lo que respecta al actual tricampeón del mundo de la categoría máxima, al hombre que, a partir de la semana que viene, defenderá el cetro, está claro que se encuentra, como también reconoció su compañero Dani Pedrosa, mucho mejor que hace un año por estas mismas fechas cuando habían sufrido la peor pretemporada de su vida. Eso sí, Márquez reconoció que, ayer, todo le había salido mal.

“Ha sido un día en el que nos ha salido todo al revés y por eso me he caído tres veces. Por la mañana he salido y ya tuve una caída al quedarme sin freno. Me fui a la grava y me caí, aunque de forma leve. Pero, ya por la tarde, antes de hacer la simulación de carrera, he tenido otra caída. Y haciendo la tanda larga he tenido que apretar a fondo para ver dónde estaba el límite y hasta dónde podíamos aguantar, y he cometido un error yo, ha sido culpa mía sobre todo en la última caída”, argumentaba el nen de Cervera.



UN CIRCUITO MUY CRÍTICO



“En este circuito –siguió explicando Márquez--, el límite es muy crítico, y las caídas son un poco fruto de las condiciones en las que se disputa este test. Al final no podemos estar contentos porque, aunque no ha sido el mejor test de la pretemporada, no estoy del todo descontento. De ritmo estamos bastante bien. Hay un piloto que está por delante en este circuito, Maverick, pero nosotros no estamos mal, estamos ahí para luchar. A una vuelta me ves el 10 y parece que no esté, pero de ritmo estamos bastante bien, la verdad”.