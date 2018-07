Márquez consigue su novena pole seguida en Sachsenring

Ya nadie piensa que todo lo que hace Marc Márquez (Honda), a excepción de esas ‘salvadas’ prodigiosas como la de ayer en su segundo intento de vuelta rápida en persecución de su novena pole seguida en Sachsenring y la número 75 de su carrera, sea improvisado. Todo lo contrario, todos creen que, pese a sus 25 años, lo tiene todo, o casi, calculado. De ahí que en el antiguo trazado de la desaparecida RDA, volviese a surgir la duda de que el nen de Cervera estaba jugando con sus rivales.

«Lo niego rotundamente, ya no tengo la ventaja que tenía el pasado año en este trazado», sentenció tras lograr la primera posición para el gran premio de hoy (14.00 horas, Movistar) por delante de dos Ducati, la del satélite Danilo Petrucci y la del ya recuperado Jorge Lorenzo. La gente tiene derecho a dudar. Porque Márquez dice que, llegado el momento, con 41 puntos de ventaja sobre el segundo, su enemigo Valentino Rossi (Yamaha), que arranca desde la segunda fila, «el podio sería una gran recompensa pues, si fallo, volveré a tenerlos encima». Nadie le creyó cuando, el sábado, dijo que no era partidario («demasiado riesgo y ahora no me la quiero jugar») de hacer tres tentativas de vuelta rápida en los 15 minutos de entrenamiento definitivo, pese a que se podía. Y, sí, las hizo, tres. «Erré con el segundo neumático, cuando salvé la caída en la curva 3, pero me animé a lograr la pole, que me hacía ilusión, con el tercero y último». Y lo logró, sí.

Y puede que hayan dejado de creerle cuando asegura que no ve posibilidad alguna de escaparse para ganar, por novena vez consecutiva, en Sachsenring. «Todo está demasiado igualado como para sospechar que sigo teniendo la ventaja de años atrás. No la tengo. No es la misma moto, ni yo el mismo piloto. Los tres primeros estamos en 57 milésimas. Todo está muy apretado». ¿La carrera? Todos intuyen, Rossi incluido (y Lorenzo, por supuesto), que habrá tres fases. «Las primeras diez vueltas –relata Márquez– seremos un montón a cara de perro. La segunda fase será cómo empezar a gestionar el desgaste de las ruedas en un trazado muy duro y la tercera será el típico ‘sálvese quien pueda’, pues las motos bailarán a 300 por hora». Márquez habla de él, sí, como favorito, pero también de las dos Ducati (Lorenzo y Andrea Dovizioso, que arranca junto al italiano).