Márquez se pasa cinco horas en la pista para mejorar su Honda

Marc Márquez (Honda), que el día anterior se había quedado con unas ganas horribles de presentar batalla a las Ducati de Andrea Dovizioso y Jorge Lorenzo, que fueron los dos primeros en el Gran Premio de la República Checa, se 'ha ‘vengado’ hoy en los test que han de servir para encarar ya el final de temporada, al dar más vueltas que nadie (77, por 40 de ‘Dovi’ y 45 de Lorenzo) y lograr el mejor crono del día, con 1.55.209 minutos. Tras el tiempo de Márquez se clasificaron Johann Zarco (Yamaha, 1.55.342), Dani Pedrosa (Honda, 1.55.399), Andrea Dovizioso (Ducati, 1.55.517), Jorge Lorenzo (Ducati, 1.55.609) y, un poco más atrás, Valentino Rossi (Yamaha, 1.55.918).

Mientras los dos pilotos de Ducati explicaron que no tenían nada especial que probar, Márquez reconoció que había trabajado a destajo “pues Honda ha tenía un montón de cosas que probar para saber si podemos o no utilizarlas en las próximas carreras”. Un detalle curioso es que Dani Pedrosa, que no seguiurá la próxima temporada en el equipo campeón Repsol Honda, no ha probado nada de lo que han montado en las tres motos que ha utilizado Márquez.

Detalles que mejoran la moto

‘Dovi’ dijo que el test le había servido “para hacer trabajos que no puedes hacer durante los grandes premios, como para decidir el camino a seguir en el caso, sobre todo, del chasis y las cúpulas nuevas”. Lorenzo, por su parte, contó que le ha gustado bastante el chasis que lleva utilizando ‘Dovi’ desde Assen (Holanda) y que él no había tenido tiempo de usar. “Me ha gustado, sí, sí, y este fin de semana, en Spielberg (Austria), tendremos una moto con ese chasis y otra con el que utilizo esta temporada, para contrastar de verdad uno y otro”, añadió el tricampeón mallorquín.

Márquez, por su parte, no pudo contar con detalle en qué cosas se centró, pero sí dijo que había tenido “mucha faena” y que, por suerte y porque la pista estaba hoy en mejores condiciones que ayer (no hacía tanto calor, aunque estaba a 42 grados), había podido probar todo lo que los ingenieros japoneses querían que probase. “En fábrica han trabajado muy duro y yo no podía fallarles. Son pequeñas cosas que nos ayudarán, seguro, en las próximas carreras, sobre todo detalles que, tal vez, nos ayuden en velocidad punta y, sobre todo, en alargar la vida del neumático delantero hasta final de carrera, aunque esa sigue siendo una asignatura pendiente pues siempre nos vemos obligados a utilizar el duro”.