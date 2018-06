Mauricio Pochettino deja abierta la puerta al Real Madrid

El pasado 24 de mayo, Mauricio Pochettino firmó un nuevo contrato con el Tottenham Hotspur que lo ligaba durante cinco años más al club del norte de Londres. Pero la inesperada marcha de Zinedine Zidane del banquillo del Real Madrid ha situado al entrenador argentino en el primer puesto en la lista de posibles sustitutos, y aquel compromiso contraído hace solo nueve días hoy ya no parece tan firme. «Estoy en un proyecto espectacular, donde la motivación es enorme –apuntó ayer Pochettino refiriéndose a su experiencia con los Spurs–, pero no sé qué va a pasar mañana. El fútbol te lleva donde él quiere, y lo más importante es disfrutar el día a día».

Quiso el azar que la oleada de rumores generada por la decisión de Zidane coincidiera con el día elegido para la presentación en Barcelona del libro del periodista Guillem Balagué Un mundo nuevo (Editorial Contra), que relata a modo de diario el trayecto personal y profesional de Poche desde que salió a los 14 años de su pueblo natal de Murphy, en la provincia de Santa Fe, para jugar en el Newell’s Old Boys de Rosario, hasta su consolidación como uno de los mánagers más reverenciados de la Premier.

El técnico del Tottenham no pudo, pues, evitar que el acto quedara marcado por las preguntas sobre su futuro inmediato. Insistió en que está «comprometido al máximo» con el club londinense, en el que se siente «feliz» y donde dirige un proyecto «muy excitante». «Pero...». Tras los peros de Pochettino no es difícil atisbar su voluntad de no cerrar la puerta a una posible oferta del Madrid. «Siempre hay rumores en torno a lo que hacemos, esa es nuestra vida. Yo hoy estoy muy contento en Londres, pero, ¿qué va a suceder mañana? No lo sé», manifestó el técnico argentino.

Después de asegurar que no ha visto aún la rueda de prensa de Zidane –«y, por tanto, no sé bien lo que dijo»–, el exjugador y exentrenador del Espanyol se declaró «admirador» del francés, del que dijo que «tiene un mérito enorme», pero subrayó que en el Madrid ha podido disponer de unos jugadores de primerísimo nivel. «Hablamos de uno de los mejores equipos de la historia del fútbol». Y a continuación añadió: «¿Creéis que hace falta mucha valentía para coger una plantilla así? Yo pienso todo lo contrario».

LAS PALABRAS DE LEVY / En el epílogo de Un mundo nuevo, varios futbolistas y exfutbolistas vinculados a Pochettino (desde Iván de la Peña, que también asistió a la presentación del libro, hasta Harry Kane o Adam Lallana) expresan sus opiniones sobre el entrenador y rememoran diversas experiencias vividas junto a él. También figura el testimonio casi profético de Daniel Levy, todopoderoso propietario del Tottenham, que, entre otras cosas, escribe: «Nada me gustaría más que Mauricio fuera nuestro mánager durante 10 o 15 años más. [...] Es fácil marcharse y convertirse en mánager del Real Madrid, por ejemplo. Es un club fantástico, no me malinterpreten, pero ganar en el Tottenham Hotspur es de lejos mucho mejor que ganar con el Real Madrid, y él está de acuerdo».

¿Está realmente de acuerdo Mauricio Pochettino? De sus palabras en la presentación no se deduce tal cosa. Tampoco la contraria. «Estoy muy orgulloso de lo que estamos haciendo [en el Tottenham]. Es un proyecto muy bonito y excitante, y me hace feliz que la gente esté contenta conmigo. Mi compromiso es máximo», aseguró. «Todos tenemos muchos sueños y objetivos», dejó caer en otro momento. Al final, todo se reduce a la incontestable máxima de Vujadin Boskov: «Fútbol es fútbol. Y hay que dejar que fluya». De momento Pochettino encabeza esa lista de candidatos que se ha visto abocado a realizar Florentino Pérez tras la salida de Zidane.