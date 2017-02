Mayo busca metal en Salamanca

Carlos Mayo encabeza el grupo de catorce atletas aragoneses que disputan este fin de semana los Campeonatos de España en pista cubierta. El atleta del Adidas es el que tiene opciones más claras de llevarse metal de todo el elenco de atletas regionales. La competición se disputa en la nueva pista cubierta de Salamanca hoy en doble jornada y en la matinal de mañana.

El atleta de José Luis Mareca disputará la carrera de los 3.000 lisos esta tarde a partir de las 20.20 horas. Mayo tiene la segunda mejor marca de los participantes con 7.54.34 logrados en Zaragoza. El gran favorito de la prueba es Adel Mechaal, que ha vuelto a la competición tras ser suspendido cautelarmente por no pasar tres controles antidopaje. «Será una prueba bastante equilibrada, aunque el gran favorito es Adel Mechaal y me jugaré el segundo puesto con Torrens, Ramos y Martos. Lucharé por las medallas, pero no por la victoria», explica Mayo. El aragonés afirma que «será difícil coger posiciones. Tiene toda la pinta de ser una carrera táctica. En los últimos días he trabajado un poco la velocidad puesto que compiten atletas de 1.500 que se suben al tresmil. Pese a que tenga la mínima para el Europeo de pista cubierta que se celebra en Belgrado, mi objetivo es el cross y me gustaría disputar el Mundial en Kampala», explica.

Mayo tuvo un susto el pasado martes. «Trotando pillé una piedra y me hice un esguince muy doloroso. Los dos días posteriores descansé y ya he podido trotar 30 minutos», explica Mayo. Sobre las opciones de metal de otros aragoneses, Mayo afirma que «Macías luchará por hacer un buen puesto, Larrosa será complicado que entre en la final del 800 y Manceñido corre muy bien los grandes campeonatos». Su hermana Nieves disputa los 200 lisos. «Está en su mejor estado de forma y el otro día en el Nacional Promesa hizo marca personal con 25.29», asegura Mayo.

LOS SALTADORES / Otros tres atletas lucharán por alcanzar una plaza de podio. Son los oscenses Alicia Raso e Ignacio Vigo y la zaragozana Isabel Macías. La atleta del Simply Scorpio está inscrita en los 800 y los 1.500 metros y lo tendrá realmente complicado tras lo visto en sus últimas competiciones para obtener una de las tres plazas del podio. En los 800 lisos también compite la jacetana con ficha por Madrid Maryia Roshchyn y en los 1.500 lisos la turolense Érika Torner. Alicia Raso puede conquistar su primera medalla absoluta en un nacional. La estadillana del Hinaco tiene la tercera mejor marca del año en el salto con pértiga con 4,05, aunque está lejos de los 4,25 de Carla Franch. Por su parte, Ignacio Vigo espera que su espalda le deje saltar como él sabe. El atleta montisonense tiene la quinta mejor marca nacional de este invierno con 2,14.

Otros atletas aspiran a entrar en la gran final. Son los casos de los mediofondistas César Larrosa e Iván Manceñido, ambos del Simply Scorpio. El primero disputa los 800 metros lisos, mientras que el segundo, los 1.500 metros. Por su parte, Alberto Gavaldá (Playas de Castellón) está inscrito en los 200 lisos y no debería tener problemas para clasificarse entre los seis primeros. En el sector de velocidad compiten un buen grupo de jóvenes velocistas. Son la fragatina Elena Daniel, que participa en 60 lisos, la vallista del Scorpio Laura Mireia Martín; Bianca Acosta y Nieves Mayo (Scorpio), que corren los 200, y la zoitista Luisa Pérez, que competirá en los 400 metros. Y destaca la presencia de la veterana Laura Ginés (Scorpio), que salta altura y tira el peso.