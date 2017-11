Mayo renuncia al Europeo de cross por una lesión de rodilla

Carlos Mayo no podrá lograr una de sus ilusiones. El atleta del Adidas no podrá asaltar el título Europeo de campo a través en la categoría sub-23 que se celebra el 10 de diciembre en la localidad eslovaca de Samorin puesto que ha renunciado al evento debido a una lesión en su rodilla derecha. Mayo ha disputado cuatro Europeos de cross, en los tres últimos se llevó la medalla de plata, uno con el equipo nacional júnior y los dos últimos siendo promesa. «No me lo he tomado bien y anímicamente no estoy en las mejores condiciones. Pero al final lo llevaré con calma. Tengo que pensar que lo que he conseguido hasta ahora tiene mucho mérito», afirma el pupilo de José Luis Mareca.

Mayo empezó a tener problemas con su rodilla la semana previa al Cross de Atapuerca. «El martes realicé un entrenamiento con series y acabé con la rodilla tocada. Al día siguiente tenía un rodaje de 14 kilómetros y me paré cuando llevaba diez. El viernes descansé y el sábado me encontré mejor calentando». El domingo en Atapuerca hizo una gran carrera siendo el segundo español tras Lamdassem. «No me dolió nada compitiendo. Pero el lunes me levanté cojo y fui al médico. Me puso un tratamiento muy básico y me dijo que no era nada importante».

Pero tras realizar elíptica durante la semana volvió el dolor a la rodilla el fin de semana. «Tomé la solución rápida de infiltrarme para al menos llegar competitivo. Pero el pasado jueves me di cuenta de que sería muy difícil llegar al Europeo. No era nada grave, pero se notan dos semanas sin entrenar con normalidad». Fue ese día cuando llamó a José Enrique Villacorta, el responsable de la selección española, para comunicarle que no iba al Europeo. «Si no iba a estar adelante, no valía la pena viajar». Mayo era fijo junto a Adel Mechaal.