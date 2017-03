Una Media de lujo

Es la carrera señalada por todos los atletas. Tiene una numerosa participación, tradición tras veinte ediciones, una magnífica organización por parte del Running Zaragoza, una cuidadosa atención al atleta y un buen recorrido. Es nada más y nada menos que el Medio Maratón Ciudad de Zaragoza-Gran Premio Ibercaja. La prueba arranca mañana a partir de las 9.00 horas en el Paseo Echegaray y Caballero. Un total de 3.310 fondistas poblarán las calles de Zaragoza en lo que será una nueva fiesta del deporte popular.

Será la mañana de los corredores anónimos que se entrenan para pasárselo bien, hacer amistades y realizar deporte salud en un exigente ejercicio de superación personal. Tendrán que afrontar algo más de 21 kilómetros en una mañana en la que no se espera que apriete el calor, aunque se llegará a temperaturas entre los 12 grados en la salida y los 17 en la llegada. También se espera que acompañe un cierzo moderado a los fondistas.

Pese a que compitan atletas desconocidos, también participarán corredores de buen nivel. Es el caso de un viejo amigo del atletismo aragonés. Es Said Aitadi, ganador de la carrera en cuatro ocasiones. El corredor aragonés del Añarbe ha preferido competir en su jardín particular que formar parte de la selección aragonesa que compite mañana en el Campeonato de España de campo a través en Gijón. No se lo pondrá fácil el soriano de Almazán Enrique Fernández, que ganó la última edición del Maratón de Zaragoza. También engrosan el ramillete de atletas de nivel los alcañizanos Alberto Sábado y Mikel García Escocia tras su aventura en el Maratón de Tokio. También compite una leyenda del asfalto como José Antonio Casajús, ganador del Maratón de Zaragoza en tres ocasiones, junto a Joaquín Salvador y Sergio Muro. En la prueba femenina el medio maratón se enriquece con dos olímpicas, María José Pueyo, la favorita de la carrera, y la marchadora María José Poves.

RECORRIDO / Los corredores realizarán dos vueltas un circuito que se adentra por el Puente de Santiago a la margen izquierda del Ebro y que supera los puentes de Hierro y de la Z-30. Los tres kilómetros finales regresan al centro de la ciudad por Echegaray, la cuesta de San Vicente de Paúl, Coso, Don Jaime, Manifestación, Alfonso y la atractiva meta en la Plaza del Pilar, a la que se espera que llegue el primer corredor pasadas las diez de la mañana.

La veterana prueba cuenta con el patrocinio de Mann Filter, Ibercaja, Mizuno, Zaragoza Deporte y Coca Cola. Parte importante de la prueba será la labor de los voluntarios. Serán tres centenares entre patinadores, trabajadores, fisios, miembros del Cuerpo Municipal del Voluntariado del Ayuntamiento de Zaragoza junto a medio centenar de policías municipales.

La prueba tendrá su vertiente solidaria. Running Zaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza y la asociación ‘Somos más’ han impulsado la iniciativa ‘Libres para correr’ contra la violencia machista. Para ello se han puesto a la venta unos guantes deportivos. El beneficio íntegro irá a parar a la asociación que lucha contra esta lacra social.