Los mejores memes sobre el gol anulado a Messi

Corría el minuto 29 de la primera parte y el Barcelona lograba adelantarse en el marcador con un gol del renovado Messi. O eso creyeron los culés. El gol del astro argentino, pese sobrepasar la línea, no subió al marcador porque el árbitro asistente no lo considero válido. Los jugadores del Barça no daban crédito, tampoco los aficionados, que pronto inundaron las redes con memes sobre la polémica jugada.

BIEN ANULADO EL GOL AL BARÇA pic.twitter.com/iAlR5B2Csi — El Chirincirco TV (@ElChirincirco) 26 de noviembre de 2017

Si consideras que el gol del Barça en el #ValenciaBarca es un robo... no nos llames ahí no podemos actuar, pero si nos necesitas.

☎965300204

☎092

☎112 pic.twitter.com/8FdfKM1wtY — Policía Local (@plorihuela) 26 de noviembre de 2017