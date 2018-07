Melero, sobre su posible salida: "Hasta el 31 de agosto puede pasar cualquier cosa"

Gonzalo Melero, jugador de la Sociedad Deportiva Huesca, ha declarado hoy sobre su continuidad en el conjunto altoaragonés, y tras los rumores que han surgido de su posible salida del mismo, que hasta finales del mes de agosto puede pasar "cualquier cosa”.

“Tengo dos años de contrato aquí, he venido a hacer la pretemporada como es mi obligación y las cosas externas que pasen día a día se llevan desde otra parcela que no me corresponde a mí. En fútbol puede pasar cualquier cosa. Aquí estoy súper contento, en un club y en una ciudad que me lo han dado todo y voy a entrenar al cien por cien, como siempre he hecho, pero hasta el 31 de agosto puede pasar cualquier cosa, no sólo conmigo sino con cualquier jugador”, ha destacado.

El futuro de Melero, según comentó el centrocampista, lo tomará con el consejero delegado del club José Antonio Martín “Petón”.

"Él es mi máximo valedor y le estoy súper agradecido porque estoy aquí y en Primera División por él y le debo todo. Las decisiones las tomamos en conjunto y su opinión cuenta mucho para mí”, ha resaltado.

Sobre el nuevo entrenador, Leo Franco, el centrocampista madrileño ha indicado que lo conoce fuera de los terrenos de juego y que es una persona "muy cercana", pero que sobre el césped es "una incógnita" porque no conoce sus gustos ni sus ideas que va a conocer en la pretemporada.

La plantilla de la Sociedad Deportiva Huesca ha realizado hoy su segunda sesión de trabajo de la pretemporada previamente a la cual algunos de los jugadores de la plantilla fueron objeto del habitual reconocimiento médico.