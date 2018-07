Memorable victoria de Abadía frente a Mechaal en los 5.000 metros

Toni Abadía logró el triunfo más espectacular. No fue en unos Juegos o en unos Mundiales. Fue en Getafe, en los Nacionales. Ganó a Adel Mechaal, el gran favorito, en una carrera para el recuerdo. También fue protagonista Bianca Acosta, que logró el bronce en el hectómetro. Es su primer metal en un Nacional absoluto.

Abadía jugó al despiste antes de los 5.000 lisos. En los últimos entrenamientos dijo que estaba muy rápido y que su táctica sería marcar a Mechaal. Pero salió a fuego con sus compañeros de entrenamiento Raúl Celada y Chiqui Pérez. Toni conoce muy bien a Mechaal y sabe que, a veces, peca de sobrado. Hace dos días el atleta del New Balance hizo la mínima Europea en Dublín y ayer corrió 45 minutos antes las semis del 1.500. El trío de Pepe Mareca salió a muerte. El primer mil tiró Celada (2.40.60) mientras Mechaal corría relajado en la cola.

El favorito se dio cuenta de que iba en serio y capturó a Toni y Chiqui Pérez, que llevó el segundo mil (5.25.56). Por detrás intentaba empalmar con el terceto Nassim Hassous, pero se iban a jugar el título los tres de cabeza.

Toni relevaba a Chiqui en el esfuerzo y al paso por el tresmil Mechaal retó a Pérez, le miró y se puso en cabeza. Pero el manchego volvió a coger la cabeza. A vuelta y media del final se puso líder Mechaal y ralentizó el ritmo. Eso le vino de maravilla a Abadía para recobrar el resuello.

La recta final fue espectacular. Mechaal iba en cabeza por la cuerda al límite, pero cometió el error de dejar pasar por su izquierda a Abadía, que iba como una bala. El zaragozano ganó con 13.44.38 y lograba su segundo título de 5.000. Y Mechaal recibía una buena lección de humildad.

Para Bianca Acosta fue el día más importante en su trayectoria. La atleta del Scorpio se llevó el bronce en los 100 en una prueba de gran nivel. Realizó 11.60 con +3.9 en una carrera que ganó María Isabel Pérez (11.17). El primer aldabonazo fue la descalificación por una discutible salida nula de Estela García. «Entonces me di cuenta de que era mi oportunidad porque iba con la cuarta mejor marca», explicó Acosta, que corrió por una calle muy mala, la 8. «Pero me fue bien porque iba sin presión». Acosta reconoció estar sorprendida de su bronce: «No me lo esperaba. Y antes de la final me dolía la tripa. Pero me recuperé. Dedico el triunfo a Ángel Gavaldá, mi técnico».

LA PLATA DE POVES / Otra buena noticia fue la plata recibida en Getafe por María José Poves por su actuación en la Copa del Mundo de marcha en Saransk del 2012. Fue tercera, pero la segunda fue descalificada por dopaje. Los aragoneses cumplieron con buena nota en Getafe. Héctor Aragüés fue cuarto en jabalina (67,66). César Larrosa se metió en la final del 800, lo mismo que Alicia Leyva y Elisa Cortés en los 400 vallas. Y Cristina Espejo sueña con chapa e ir al Europeo de Berlín en los 1.500 metros.