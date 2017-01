Mercedes F-1 hace oficial el fichaje de Bottas

El secreto peor guardado de la F-1 se ha desvelado: Mercedes ha hecho oficial lo que todo el mundo sabía ya, que Valteri Bottas ocupará el asiento que ha dejado libre el campeón Nico Rosberg. La firma de la estrella le ha sacado de Williams, donde han repescado a Felipe Massa, que había anunciado su retirada. Por su parte, Pascal Wehrlein ingresa en la disciplina de Sauber.

Una vez que todas las fichas han encajado contractualmente, Mercedes ha anunciado el fichaje de Valteri Bottas, al que ya se había visto por la sede de Brakley en Navidades para hacerse el asiento. "Tengo nueve podios con Williams, pero todavía no he conseguido una victoria en F-1, por lo que esa es la primera misión en Mercedes". Esa es la declaración de intención del finlandés por si alguien pensaba que iba a plantar cara a Lewis Hamilton o algo parecido. "Creo que vamos a ser una pareja fuerte. Realmente lo respeto como piloto y como persona. Es muy rápido, todo el mundo sabe. Así que será una gran referencia para mí también", confirma el finés

SERÁ EL AYUDANTE

Será el ayudante de Hamilton, el hombre de equipo, Bottas será claramente el segundo piloto: “Estoy seguro de que podemos trabajar juntos como un equipo. Trabajo en conjunto y ayudar al equipo en todo lo que podamos. Quiero dar las gracias a Toto (Wolff, jefe de Mercedes) y todos en Mercedes por esta oportunidad. Les agradezco mucho”.

Para que Williams, mejor dicho su patrocinador principal Martini, dejara irse a Bottas -con contrato en vigor, a Mercedes, era necesario convencer a Felipe Massa de que rompiera su contrato en la Fórmula E para regresar a la F-1 de donde se había despedido a finales de la temporada pasada. “Vuelvo para ayudar a Williams, no porque sea la mejor opción para mí”, dice el brasileño en tono orgulloso. "En primer lugar, estoy muy feliz de tener la oportunidad de volver a Williams", dijo Massa. "Siempre tuve la intención de competir en algún sitio en 2017, pero Williams es un equipo que está en mi corazón y todo lo que quieren lograr me produce respeto".

"Valtteri tiene una gran oportunidad, se le presentó tras los acontecimientos ocurridos durante el invierno, y le deseo lo mejor en Mercedes. A su vez, cuando se me ofreció la oportunidad de ayudar a Williams con la temporada de Fórmula 1 2017, sentí que era lo correcto, no he perdido mi entusiasmo por las carreras y estoy muy motivado para volver y pilotar el FW40”.

El contrato de Bottas con Mercedes y de Massa con Williams es de solo un año, la temporada 2017. Para 2018 se abren muchas incógnitas. A finales de 2017 acaba contrato Fernando Alonso en McLaren —si no acepta la renovación que tiene sobre su mesa— y Sebastian Vettel, a quien Ferrari no ha ofrecido aún ninguna renovación. Además, Carlos Sainz estaría ya casi libre de Red Bull, en el caso de que Mercedes le quisiera.

FRÍO, DIRECTO, CENTRADO

“Después de seis semanas de detallada evaluación, deliberación y negociación, la respuesta puede ser confirmada oficialmente: firmamos a Valtteri Bottas esta mañana. El nativo de Nastola, Finlandia, de 27 años, ha completado cuatro temporadas en la Fórmula Uno con Williams, haciendo 77 aperturas y anotando 9 podios de carrera hasta ahora”, reza la nota de Mercedes. "A veces en la vida, las circunstancias inesperadas proporcionan oportunidades interesantes La decisión de Nico en diciembre fue una gran sorpresa, sin duda una situación difícil para el equipo para manejar. Pero el desgaste de la tormenta lo hace más resistente y vemos esto como otra oportunidad para el equipo para crecer.”, explicó Toto Wolff cuando presentó al cuarto piloto a competir por las flechas de plata en la era moderna.

"Valtteri es una persona fría, directa y muy centrado, bastante finlandés, para ser honest”, dice Toto Wolff que fue su representante hasta el año pasado”. “Tiene un historial impresionante en las categorías junior y nueve podios en F1. Es hora del siguiente nivel, para ver cómo puede luchar por los triunfos de las carreras y por los campeonatos. Sabemos que ya estamos detrás de la curva en cuanto a los preparativos para la nueva temporada, así que tenemos un programa muy ocupado para conseguirlo integrarlo en el equipo Una cosa es segura: como yo conozco a Valtteri, él lo dará todo".