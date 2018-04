«Messi es el mejor pero el Barcelona es mucho más»

–En unos cuartos de la Champions es imposible para un equipo como la Roma esquivar las balas, ¿no?

–Evidentemente, es más fácil para los grandes, para los poderosos poder hacerlo. Cuando llegas a cuartos ya no hay rival pequeño, cierto, y ¡ojo! porque eso también vale para el Barça. Pero tampoco hay que cerrar los ojos a la evidencia de que hay equipos muy, muy, favoritos: Barça, Real Madrid, Manchester City, Bayern de Múnich, por citar cuatro.

–¿Por qué ve tan favorito al Barça?

--Por lo mismo que lo ve todo el mundo ¿no?, por el fútbol que practica, por su historia, por su palmarés, por tradición, por experiencia, por objetivo y por necesidad, pues ellos están construidos para ganar la Champions o intentarlo cada año.

–Que sepa que a esa misma pregunta, mucha gente suele responder con «porque tienen a Leo Messi, que es el mejor»?

--¡Ojalá el Barça fuese solo Leo Messi! ¡Ojalá todas nuestras preocupaciones viniesen y las provocase solo Leo Messi! Mire, Messi es el mejor, por supuesto, capaz, como hizo el otro día en Sevilla, de resolver, o empatar, un partido en 60 segundos, pero para mí solo es una parte, cierto, muy importante, de la racha y éxitos del Barça. Pero el Barça, históricamente, ha sido siempre un club grande, enorme, con un fútbol tremendo y jugadores que, con y sin Messi, forman un bloque impresionante.

–Usted lleva años analizando al Barça y su juego. Además de Messi, ¿qué le gusta?

–Además de Messi, que es maravilloso, me encanta el nuevo equilibrio que muestra el Barça sobre el campo. Ha mejorado tremendamente en la transición defensa-ataque. Me gusta, y mucho, como se ha adaptado al nuevo sistema, bueno, al tradicional 4-4-2. Y a nivel individual me gustan todos, o casi todos. Me gustan sus dos centrales, me gusta la capacidad de recuperación de Umtiti, la salida de balón de Piqué, la prestancia de Rakitic, el equilibrio que le da Busquets y su sabiduría para hacerlo todo, el trabajo y el gol de Suárez... no hace falta que siga hablando de Messi ¿verdad?

–¿Cree que Valverde le ha proporcionado al Barça recursos que no tenía o que no practicaba?

--No le ha dado nada que no tuviese, sí le ha dado algo distinto. Ni mejor, ni peor, diferente. Y los resultados demuestran que lo que le ha dado, también funciona. Y mucho. Y bien.

–Es evidente que usted, sus técnicos, sus jugadores, la Roma entera, piensa que puede eliminar al Barça.

–Todos los deportistas piensan que pueden superar cualquier reto, para eso se preparan. Y mucho. Cuando juego ese partido en mis sueños, veo huecos, espacios, defectos, oportunidades de gol. Veo todo eso, llevado por la ilusión y, claro, cuando me despierto, sé que no será tan fácil.

–¿Qué Barça espera?

–Creo que, de entrada, serán cautos. No querrán que les hagamos un gol, o dos, pues eso sería muy duro. Veo, cómo no, un Barça dominador y una Roma intentando presionar al Barça en la salida y tratando de ser muy verticales cuando recuperemos el balón.

–¿Cree que Eusebio di Francesco prepara algún marcaje especial, individual, sobre Leo Messi?

–Ni idea, de verdad. Me he guardado el desplazamiento de mañana a Barcelona para hablar con el míster. No creo que hagamos algo especial sobre Messi.

–¿No tiene la sensación de que el fútbol se ha vuelto loco?

--Bueno, yo diría que el mercado se ha vuelto loco, no el fútbol. Desde el traspaso de Neymar, el mercado no tiene sentido alguno.

–¿Eso es un serio problema para alguien como usted?

–Bueno, sí, claro, a nosotros nos afecta mucho, pero yo creo que la locura también afecta a los clubs millonarios. Creo que pasará y todo volverá a la normalidad. O me gusta pensar que será así, espero no equivocarme.