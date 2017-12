Messi: "Espero que el fútbol me pague su deuda"

Argentina, después de mucho sufrir en las eliminatorias suramericanas, se clasificó para el próximo Mundial que se jugará en el verano del 2018 en Rusia. Leo Messi sufrió incluso más porque tenía sobre él el peso de un país. Pero logró colarse entre las 32 mejores selecciones del planeta. Ahora, Messi espera otra cosa: "Espero que el fútbol me pague su deuda", ha declarado la estrella del Barcelona en una entrevista exclusiva que ha concedido a la FIFA.

La deuda es bien sencilla. Uno de los mejores jugadores de la historia, emparentado ya con Pelé, Di Stéfano, Maradona y Cruyff, no tiene un Mundial. Se quedó en la orilla en la última edición cuando Argentina caía en la final contra Alemania. "No sé si va a sanar alguna vez esa herida", ha dicho Messi en referencia a esa derrota que le privó de conquistar el único trofeo que no tiene: la Copa del Mundo. Una copa que aún no ha besado. "Eso va a quedar ahí para siempre. Aquel Mundial es un recuerdo muy lindo y a la vez muy amargo, por cómo terminó todo. Pero va a estar siempre ahí".





Por eso, Messi cree que la llegada de Jorge Sampaoli a la selección argentina resultará beneficiosa. "Habría sido muy duro quedarse fuera del Mundial, no sé cómo habría reaccionado a ese golpe", ha admitido la estrella azulgrana. Fue, precisamente, Sampaoli quien dejó una sentencia contundente: "El fútbol le debe un Mundial a Messi". No solo lo dijo en público el técnico. "También me lo ha dicho a mí en persona. ¡Ojalá que el fútbol me lo pague!"