Messi, fuera del podio de 'The Best' de la FIFA

No está Messi tampoco en el podio de 'The Best', la elección del mejor jugador del mundo según la FIFA. Ya no estuvo la pasada semana en el galardón al mejor futbolista de Europa que otorgó la UEFA al madridista Luka Modric. Ahora repiten los mismos. Y Messi no está. Modric, el gran favorito a conquistar ese premio, Cristiano Ronaldo (Juventus) y Salah (Liverpool) son los tres candidatos elegidos finalmente. Cristiano, enfadado por el triunfo de su excompañero, no acudió a la gala de la UEFA.

Ni Messi, que gano Liga y Copa, fue Pichichi y Bota de Oro europeo. Ni tampoco Griezmann, quien acabó de forma espectacular la pasada temporada guiando al Atlético a la conquista de la Europa League y ganando el Mundial con Francia.

Desde el 2007 siempre en el podio



Por vez primera desde el 2007, el astro del Barça no aparece en ese podio. La herida de Roma, con aquella derrota en la Champions, y el pobre Mundial con Argentina le alejan, según la FIFA, de ese trono que ostentó en cinco ocasiones, cuatro de ellas cuando se compartía con France Football y se fusionó con el Balón de Oro.