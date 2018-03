Messi mejora pero se entrena a medio gas con el Barça

El argentino Leo Messi participó ayer en una parte del primer entrenamiento del Barcelona para preparar el encuentro de mañana en el Sánchez Pizjuan ante el Sevilla (20.45 horas). Messi, aquejado de unos problemas en los isquiotibiales que le impidieron participar en los dos partidos amistosos con Argentina (Italia y España), se ejercitó ayer a un nivel inferior al del resto de los jugadores.

Otros dos futbolistas con problemas físicos, Gerard Piqué y Marc André ter Stegen, realizaron el trabajo con normalidad. Por contra, Lucas Digne estará tres semanas de baja por una lesión muscular después de lastimarse en el partido que Francia jugó frente a Colombia. El Barça también está a la espera de la evolución de Sergio Busquets, lesionado ante el Chelsea. Se espera que el centrocampista pueda estar disponible para la ida de cuartos de la Champions frente a la Roma, aunque seguramente será baja en Sevilla.

Piqué continua con sus problemas en la rodilla desde hace unos meses, aunque ello no le impide jugar. Ter Stegen disputó el partido amistoso ante España, pero fue baja en el siguiente a causa de molestias en la rodilla. El club azulgrana confía en que Messi, Piqué y Ter Stegen estén en condiciones para el sábado. El Barcelona cuenta con once puntos de renta sobre el Atlético.

LOS PLANES DE MONTELLA / Por su parte, el entrenador del Sevilla, el italiano Vincenzo Montella, afirmó que contra el Barcelona, en el Ramón Sánchez Pizjuán, su equipo deberá «intentar tener el máximo posible la posesión del balón porque si la tienen ellos, va a ser más complicado» obtener un buen resultado. Tras dirigir el entrenamiento en la Ciudad Deportiva sevillista, el entrenador italiano admitió en rueda de prensa que no le «gustaría que jugara Messi» por el peligro que entraña el astro argentino, «pero, por otro lado, sí, porque tiene condiciones increíbles. No me sorprendería que estuviera», aseguró Montella.

El preparador napolitano aseguró que no se fija en estos momentos «en la clasificación», en la que el Sevilla ha caído hasta la sexta plaza, ya que «lo importante es ganar puntos y mantener una buena posición en Liga» en un momento del curso en el que están «bien todos los jugadores», incluido el extremo reconvertido a lateral Jesús Navas.