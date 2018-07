Metge gana la Baja con solo con 21 segundos de ventaja sobre Pedrero

El piloto francés Michael Metge (Sherco TVS) se ha proclamado vencedor de la XXXV edición de la Baja Aragón aventajando en tan solo 21 segundos al español Joan Pedrero, que ha sido segundo, tras una emocionante última etapa.

En tercera posición ha culminado la prueba el hermano pequeño del ganador, Adrien Metge, aunque ha terminado a casi nueve minutos de los dos primeros clasificados y sin opciones de triunfo final, pero ha mantenido, como en el caso de los dos primeros, una preciosa lucha por defender el tercer cajón del podio frente al español Marc Sola, al que solo le han separado 13 segundos para haber estado en el trío de elegidos.

Esta es la primera ocasión, desde el año 1991, en que gana un piloto no español ya que en aquella ocasión la pareja triunfadora (cuando se corrían una Baja 'non stop de 800 ó 900 kilómetros) estaba formada por Jordi Arcarons y el norteamericano Danny Laporte.

Desde entonces, y ya corriendo en solitario, el dominio ha sido español con triunfos de Steuri, Vall, Roma, Esteve, Coma, Farrés, Guasch y Barreda.

La última etapa de la Baja Aragón 2018 se ha disputado entre las localidades de Barrachina y Alfambra con 127.450 km y a ella llegaba Michael Metge con 1 minuto y tres segundos de ventaja sobre Joan Pedrero que ha intentado por todos los medios enjugar la ventaja pero al que posiblemente le han faltado kilómetros para conseguirlo.

El piloto de Canet de Mar (Barcelona) ha sido el mejor en la cronometrada final realizando un tiempo de una hora, 38 minutos y 18 segundos a una media de 77.79 km/h y ha aventajado a Michael Metge en 42 segundos, y a Dani Oliveras y Marc Sola, que han sido tercero y cuarto, respectivamente, en 2:10 y 2:16.

La última etapa, por lo tanto, no ha servido para variar el podio que salió de la jornada de ayer con Michael Metge como ganador, Joan Pedrero como subcampeón y Adrien Metge como tercer clasificado.

En quads el vencedor ha sido Dani Vilá, que ha terminado en séptima posición de la general y que se ha visto beneficiado por el abandono de Mario Gajón.



.1. Michael Metge Sherco TVS 6:34.11

.2. Joan Pedrero KTM 450 a 21

.3 Adrien Metge Sherco a 8:56

.4. Marc Sola KTM 450 EXC a 9:09

.5. Dani Oliveras KTM EXC a 18:23

.6. Mario Patrao KTM EXC F a 30:30

.7. Dani Vilá Yamaha Raptor a 31:38

.8. Jan Brabec Husqvarna FE a 32:35

.9. Adam Tomiczek KTM 450 EXC a 35:43

10. Milan Engel KTM EXF a 38:25