Metge gana el prólogo en motos y Prokov en coches

El motorista francés Michael Metge y el piloto checo Martín Prokov se han proclamado hoy como grandes triunfadores de esta primera jornada de la Baja Aragón.

MOTOS

Los principales favoritos al triunfo final han cumplido con el pronóstico y han sido los más rápidos en la prueba Prólogo de la Baja Aragón 2018 que se ha disputado hoy en las cercanías de Teruel, con Michael Metge como ganador.

El piloto francés, a los mandos de una Sherco, ha recorrido los 12,810 kilómetros de que constaba la Prólogo, que se ha disputado en la localidad de Alfambra, en nueve minutos y doce segundos, a una velocidad media de 83.54 km/hora pero los aspirantes a la victoria final han estado en un pañuelo con diferencias de unos pocos segundos.

La ausencia del principal favorito a conseguir el triunfo, el castellonense Joan Barreda, que estaba inscrito en la prueba aragonesa pero que finalmente no ha participado, deja la lucha por el primer puesto del cajón más abierta que nunca.

Barreda, ganador de las dos últimas ediciones de la Baja Aragón y con cuatro triunfos en total en sus vitrinas, era el gran favorito a subir a lo más alto del podio, por lo que su ausencia apunta a una carrera de las más igualadas de las últimas ediciones.

Entre el ganador de la Prólogo y los cuatro siguientes clasificados apenas ha habido medio minuto de diferencia. Dani Oliveras ha marcado el segundo mejor tiempo con 12.2 segundos más que Michael Metge; Marc Sola, tercero, ha llegado un segundo y cuatro décimas más tarde que Oliveras mientras que Joan Pedrero ha tardado un segundo más que Sola.

Ligeramente más atrasado ha pasado por la línea de meta Adrien Metge, con 29.3 segundos de retraso sobre su hermano mayor.

El aragonés Mario Gajón (KTM 525 XC) ha sido el primer quad, sexto en la general, dos puestos por delante del que parece que será su gran rival en la carrera turolense en los vehículos de cuatro ruedas, el portugués Arnaldo Martins, que ha cumplimentado la Prólogo con diez segundos más que el corredor local.

Si se confirma lo visto en la etapa previa a la carrera se va a producir una bonita lucha entre el luso, que defenderá el título de quads logrado en la pasada edición, contra un Mario Gajón vencedor en 2013, 2014 y 2015 que a pesar de que no ha podido preparar como en otros años la carrera de casa no parece dispuesto a ponerle las cosas fáciles a su rival.

Mañana tendrá lugar la primera etapa de la Baja Aragón 2018 con dos sectores selectivos. El primero, entre las localidades de Alfambra y Cella, de 147.300 km con la salida de los corredores a partir de la 9.35 horas y el segundo, entre Villarquemado y Teruel, de 215.620 km, que se iniciará a las 13.52.

CLASIFICACIÓN MOTOS Y QUADS PRÓLOGO

=====================================

.1. Michael Metge Sherco 9m.12s.

.2. Dani Oliveras KTM EXC a 12.2

.3. Marc Sola KTM 450 EXC a 13.6

.4. Joan Pedrero KTM 450 a 14.6

.5. Adrien Metge Sherco a 29.3

.6. Mario Gajón KTM 525 XC a 31.3

.7. Oriol Escalé Honda CRF a 37.6

.8. Arnaldo Martins Suzuki LTR 450 a 41.0

.9. Mario Patrao KTM EXC F a 42.5

10. Dani Vilá Yamaha Raptor a 45.3

EN COCHES, GRAN PAPEL DE XEVI PONS

El piloto checo Martin Prokov (Ford Raptor RS Cross), segundo clasificado del Mundial de Cross Country, se ha llevado la etapa Prólogo de la Baja Aragón 2018 apuntando así sus intenciones de hacerse con la prueba aragonesa para recortar distancias en la general del Mundial con el polaco Jakub Przyngonski, líder del mismo, y que hoy ha sido tercero en Teruel.

Entre ellos ha entrado el español Xevi Pons, que ha realizado una gran Prólogo, llegando solo dos segundos y una décima más tarde que el checo y aventajando en 3.3 segundos al polaco.

Otro de los favoritos al triunfo final, el ruso Vladimir Vasilyev, que es tercero en el Mundial, ha acabado en sexta posición a 24 segundos del ganador, por lo que mañana también estará en condiciones de pugnar por la prueba aragonesa que igualmente se disputará en la provincia de Teruel.

Las distancias entre los primeros clasificados han estado en un pañuelo, solo 5.6 segundos entre el ganador y el cuarto, Domzala, en la búsqueda de tener el privilegio de salir mañana en las mejores posiciones de la primera etapa.

Aron Domzala, igualmente piloto polaco del Mundial, ha sido cuarto, por detrás de Przygonski, mientras que el portugués Ricardo Porem, quinto, será otro de los aspirantes a luchar por los puestos de podio.

Otros pilotos FIA como el holandés Erik Van Loon o el checo Miroslav Zapletal no han estado tan finos en esta prueba inicial cediendo 49 y 44.5 segundos, respectivamente.

El ganador ha recorrido los 12,810 kilómetros de que constaba la Prólogo en un tiempo de 9 minutos, 17 segundos y dos décimas a una media de 82.76 km/h.

Según el reglamento FIA, los diez primeros pilotos clasificados en la Prólogo pueden elegir su posición de salida para el día siguiente, con lo que el orden del tramo de mañana ha quedado así: Domzala, Przygonski, Pons, Prokop, Vasilyev, Porem, Gutiérrez, Martins, Ferreira y Recuenco.

Prokov, ganador de la Prólogo, ha preferido partir en cuarto lugar a abrir camino, a pesar del inconveniente que siempre supone el polvo de los vehículos que van por delante, para tener controlados a sus rivales.

La primera etapa de la Baja Aragón 2018 se disputará mañana con dos sectores, el primero entre las localidades de Alfambra y Cella, de 215,620 kilómetros, a partir de las 8.03 horas, y el segundo, entre Villarquemado y Teruel, de 147.300 km, que dará comienzo a las 13.25 horas.

CLASIFICACIÓN COCHES ETAPA PRÓLOGO

==================================

.1. Martin Prokov Ford Raptor RS Cross 9m.17s.2d

.2. Xevi Pons Toyota Hilux Overdrive a 2.1

.3. Jakub Przygonski Mini John Cooper Works a 5.4

.4. Aron Domzala Toyota Hilux Overdrive a 5.6

.5. Ricardo Porem Ford Ranger a 16.3

.6. Vladimir Vasilyev Toyota Hilux a 24.4

.7. Paulo Rui Ferreira Toyota Hiluz a 29.2

.8. Rodrigo Gutiérrez VW Amarock a 31.0

.9. Alejandro Martins Toyota Hilux a 31.5

10. Luis J. Recuenco Toyota Hilux a 36.2