El método de Porfirio Fisac

El Tecnyconta Zaragoza presentó ayer a Porfirio Fisac, «nuestro cómplice en este viaje que empezamos», como lo definió Pep Cargol. Y apostilló: «Tenemos mucha ilusión en que nos acompañe y nos ayude en estos ideales de los cuales él es partícipe».

Quedó clara esa idea en cuanto tomó la palabra el nuevo técnico rojillo. «Cuando me reúno con Reynaldo Benito y con Pep Cargol me estaba dando la sensación de que llevábamos años hablando de baloncesto. Era muy fácil hablar con ellos y me trasladaban cosas que yo sentía y que he intentado trabajar en los últimos equipos en los que he estado», aseguró.

Entre el director técnico y el entrenador deberán ahora confeccionar una plantilla a la que Fisac consiga «transmitirles mi filosofía y mi forma de actuar en la pista». Para ello debe tener «ambición, que traslade energía, competitiva y que no tenga edad». «No puedo garantizar que vayamos a ganar todos los partidos, pero sí que vamos a lucharlos todos. Vamos a hacer que esa marea roja que tanto he sufrido se sienta identificada con nosotros y que acabe feliz y con una sonrisa», aseveró el segoviano.

PROYECTO A DOS AÑOS

Uno de los motivos que ha llevado a Porfirio Fisac a coger las riendas del Tecnyconta Zaragoza es que «teníamos una necesidad de crecer porque no nos vale con lo que tenemos». Además, «hay un entramado importante a nivel de categorías de formación y la afición te puede ayudar a crecer mucho», explicó. Los canteranos que vienen de abajo motivan especialmente al extécnico del Gipuzkoa Basket: «El proyecto a dos años es porque el club y yo pensamos que hay una serie de chavales jóvenes que tienen futuro y quiero ser el entrenador de ese futuro a un corto y medio plazo», resaltó.

En cuanto a los objetivos, Fisac tiró de prudencia y pidió paciencia porque dependerá de la plantilla que pueda hacer de la mano de Cargol, pero hay uno que es innegociable, que es «luchar por no sufrir. La Liga ha cambiado muchísimo porque ahora se sube y se baja y estamos todos un poco acojonados, pero hay que ser valientes y ver qué objetivos nos ponemos», puntualizó.

Sobre el estilo de juego que propondrá, también toreó y afirmó que dependerá de los jugadores que vistan la camiseta del club, pero que se adaptará a las circunstancias porque por encima de todo «quiero ganar. El tipo de baloncesto dependerá de la plantilla. A partir de ahí tengo que ser lo suficientemente inteligente para hacer que mis jugadores sean mejores y adaptarme», comentó el entrenador.

Por último, sobre posibles incorporaciones, el segoviano afirmó que no debe tener contrato en vigor para poder llegar a la entidad y sobre Gary Neal reconoció que es «un pedazo de jugador y sería interesante que pudiera continuar».