"Mi padre sacrificó a mi madre para hacerme avanzar en mi carrera"

El exfutbolista gabonés Shiva N'zigou, conocido por su paso por la Liga Francesa, ha vuelto a ser noticia por un vídeo viral en el que confiesa dolorosos episodios de su pasado. Muy integrado en la iglesia evangélica, N'Zigou quiso compartir con su comunidad sus pecados en una "ceremonia de confesión" celebrada a mediados de agosto y que se ha hecho viral tras la publicación de un vídeo en Twitter por parte del periodista gabonés Freddhy Koula.

"Mi madre está muerta y quiero confesar que fue sacrificada. Firmé muchos contratos y mi padre quería todo el dinero para él. Me dijo que iba a matar a mi madre. Yo me negué, pero lo hizo igual. Y lo hizo con el fin de que su espíritu me ayudase a avanzar en mi carrera futbolística", confesó el ex del Nantes.

N'Zigou también contó detalles escabrosos: "Cuando era más joven, tuve relaciones en dos ocasiones con mi tía. También lo hice con mi hermana", afirmó el gabonés.

La gran mentira



Shiva N'Zigou hizo historia al marcar con 16 años un gol en la Copa de África. Se había convertido en el anotador más joven de la historia de la competición. Pero todo era una farsa. El gabonés también confesó su gran mentira: "Tengo cinco años más. Mentí sobre mi edad cuando nos fuimos a vivir a Francia". El delantero, nacido en Tchibanga, una pequeña localidad del sur de Gabon, desarrolló la mayor parte de su carrera en la Liga Francesa. Tras cuatro años en la cantera del Nantes, estuvo otros tantos en el primer equipo; luego, pasó por el Gueugnon y el Stade de Reims, antes del declive de su carrera. Sus últimos años como futbolista deambularon por categorías regionales belgas y por la liga de su país. Con la selección de Gabon, disputó 24 partidos en los que marcó 5 goles.