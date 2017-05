Michel, el socio inesperado

Los jugadores del Málaga lo consideran un líder y le profesan un gran respeto. Aseguran que no hay mejor lección futbolística que estar pendiente de Michel en el descanso de los partidos, cuando el resultado se ha torcido en la primera parte, cuando es necesario remontar. Todos escuchan atentamente, él habla y consigue convencerlos hasta el extremo de que en las segundas partes el equipo andaluz resurge, como ha ocurrido en varios encuentros.

José Miguel González Martín del Campo (Madrid, 1963) llegó al Málaga en el último tercio de la temporada, tras los pasos fallidos de Juande Ramos y Marcelo Romero, y ha conseguido salvarlo y algo más. La casualidad, que en esta ocasión ha tomado sus decisiones con dosis extra de capricho, ha hecho que Michel sea el mejor aliado, tal vez el único, que le queda alBarça para ganar la Liga. Un madridista de cuna para impedir el título que tanto desea el Real Madrid.

EL MÓVIL INOPORTUNO

El pasado jueves, Michel reunió a la plantilla en una comida que llevaba semanas aplazada. Es un líder sólido y carismático, repiten en el vestuario, pero también alguien que dirige de manera estricta e impone disciplina cuando hace falta. Lo saben bien los jugadores a los que les ha sonado el móvil en un momento inoportuno. Está terminantemente prohibido enviar un Whatsapp inmediatamente antes y después de los entrenamientos, así como justo antes y después de los partidos. Es la ley del silencio para fomentar la piñade la plantilla y ahuyentar las distracciones.

La ley de Michel, el técnico que, según personas de su entorno en Málaga, se muere de ganas por derrotar al Madrid; la gran paradoja de un madridista acérrimo. Hace unas semanas, cuando ya se intuía que el partido de La Rosaleda podría ser decisivo para el desenlace del campeonato, el periodista José Ramón de la Morenale preguntó por esta repetición de la historia, por aquellos enfrentamientos de hace un cuarto de siglo, cuando otro merengue,Jorge Valdano, arrebató dos Ligas con el Tenerife a un Madrid en el que precisamente jugaba Michel. "Hay una gran diferencia", contestó el actual entrenador del Málaga, "y es que yo soy mucho más madridista que Valdano".

También dijo que, como hincha blanco, prefería "hacerle el pasillo y no la puñeta" al Madrid. No se imaginaba, o no quería imaginarse, que su Málaga sería el juez de la Liga,pensaba que todo estaría resuelto y le quedarían lejos los torbellinos mediáticos que se han formado esta semana en torno a su persona. Los ha espantado con contundencia. No a las entrevistas, pese a las múltiples peticiones, algunas de periodistas de los que es muy amigo. "A lo nuestro", es todo lo que ha manifestado -vía Twitter, con una foto en la que aparece él en un entrenamiento-, antes de la rueda de prensa de este sábado, la habitual de antes de todos los partidos.

EL QUE ENGORDA PAGA

El jueves la plantilla del club andaluz pagó la comida con el bote reunido con el pago de las multas impuestas por el técnico; concretamente hay tres motivos de sanción. El principal, saltarse la prohibición del móvil. El que no lo ha apaga, paga. Después, por elsobrepeso; el que come de más y engorda también paga. Finalmente, por llegar tarde al entrenamiento.

Michel siempre ha deseado entrenar al Madrid. Ha pasado por el Sevilla, el Olympiakos, el Marsella, pero sus jugadores no conciben que nunca haya estado en un grande de verdad. Y aunque él poco o nada dice, todos saben que no guarda simpatía alguna por Florentino Pérez, porque con él al mando jamás ha tenido la ocasión de entrenar al equipo con el que triunfó como futbolista: 13 temporadas, con 6 Ligas, 2 Copas de la UEFA y otras 2 Copas del Rey. No ganó la Copa de Europa, espina clavada del Madrid de la Quinta del Buitre.

QUITAR PARA DEVOLVER

Quienes lo conocen bien destacan "la ambición" como uno de sus rasgos clave. Buen amigo de Pep Guardiola, lo admira profundamente y a menudo lo cita en sus charlas en el vestuario. "Precisamente porque tiene mucha ambición no pasa por su cabeza no salir a ganar al Madrid. Ni se lo plantea", añade uno de sus colaboradores. Sabe Michel que el Madrid se juega mucho en La Rosaleda. "Pero él irá a muerte, porque es así. Además, para él no hay nada mejor que derrotar al líder de la Liga. Ganó al Barça y quiere ganarle también al Madrid de Florentino".

Hace un cuarto de siglo, tras el romance de su Tenerife con el barcelonismo,Valdano dijo: "Espero devolver algún día al Madrid todo lo que le he quitado". Lo consiguió, al menos en parte, un tiempo después, cuando ganó una Liga como entrenador blanco antes de queLorenzo Sanz lo echara. Quizá en eso piensa hoy Michel. Primero quitar, luego devolver. Dónde hay que firmar, se pregunta el Barça.