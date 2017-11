El milagro del Mann Filter

Con un equipo diezmado por las lesiones, el Mann Filter está consiguiendo un verdadero milagro. Tras la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda de la pívot búlgara Jaklin Zlatanova, el conjunto de Víctor Lapeña cuenta con ocho jugadoras útiles. Junto a Abalde, Ferrari, Ocete, Barbee y Pascua, el quinteto claro, la base Irene Lahuerta tiene que multiplicar esfuerzos, Carolina Esparcia apenas juega minutos y el objetivo de la cadete Zoe Hernández es coger experiencia de cara al futuro. Pese a todo, el Mann Filter Stadium Casablanca sigue cuarto en la tabla y tiene esperanzas de clasificarse para la Copa de la Reina.

El Mann Filter ganó el último partido de la Liga Día frente al Quesos el Pastor, pero los daños colaterales fueron importantes. «Ocete se hizo un esguince de tobillo y está parada y Barbee tiene un pinchazo en su rodilla a nivel del tendón rotuliano». Estos problemas se unen a la segunda lesión en su rodilla de Zlatanova. «La primera vez fue en el 2014. Esta vez fue en un partido de la ventana FIBA en el grupo de España, Ucrania, Holanda y Bulgaria. Contra España no jugó por un dolor en el gemelo y se lesionó contra Ucrania. Fue fortuita. Se le enganchó la rodilla y se le rompió el ligamento», indica Lapeña.

El primer partido sin la búlgara perdió el Mann Filter con el Sant Adriá. «Fue todo muy extraño. Nos cogió de sopetón la noticia y descolocadas. Es como si nos hubieran dado una bofetada. Jugamos durante mucho tiempo con cuatro pequeñas y Abalde». Después el Stadium ganó con autoridad al Zamora. «Nos dio tiempo a prepararlo mejor. Fue un toma y daca, aunque la verdad es que cuesta mantenerse con frescura en los partidos tan largos. Destaco la gran actuación de Ferrari. Y nos ayudó mucho Luci Pascua, que jugó 30 minutos. Volvió la Luci de los buenos tiempos», indica.

Ahora el Mann Filter está con déficit de centímetros. «Tenemos dos pivots, Abalde y Pascua, y hemos subido a María Vilella, una chica del filial de 1,83 que el año pasado jugaba en el Azulejos Moncayo», indica Lapeña. Es prioritario el fichaje de una pívot. «No es fácil fichar porque el mercado es casi inaccesible y está muy caro. La directiva me ha dejado claro que no podemos tirar la casa por la ventana. No se cuándo se podrá contratar. De lo contrario será complicado clasificarnos para la Copa de la Reina», afirma Víctor Lapeña.

Ahora llega un miura a Zaragoza. El sábado juega el Mann Filter con el Perfumerías Avenida a las cuatro de la tarde. «No debemos precipitarnos, no hacer tiros malos y perder el menor número de balones posibles. Si no somos inteligentes nos pueden dar una paliza. Tienen 11 jugadores de Euroliga con estrellas como De Souza, Silvia Domínguez, Nicholls o Givens», afirma Lapeña.

De las malas noticias se pueden extraer cosas positivas. Una de ellas es el paso adelante que ha dado la zaragozana Irene Lahuerta. «No tiene el gran talento de Ferrari, pero es el modelo a seguir de superación y trabajo. No por ser zaragozana y formada en el Stadium vas a jugar forzosamente en el Mann Filter. Has de pelear, jugártelo, luchar por ello y ser un ejemplo para los niños y para todos los que forman parte de la familia del Stadium», concluye Víctor Lapeña.