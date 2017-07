Mireia Belmonte queda fuera de dos finales a las primeras de cambio

Mireia Belmonte ha gastado dos de las seis balas que tenía en los Mundiales de natación de Budapest en apenas tres cuartos de hora, en los que ha nadado y ha quedado fuera en los 200 metros estilos y los 400 libre.

Antes de las 10,30 de la mañana saltó para nadar el 200 estilos y antes de las 11.15 dio cuenta de los 400 libre. Ni en una prueba ni en la otra dio lo mejor de sí misma.

Belmonte ha admitido sentirse "un poco rara" con este inicio de campeonato, pero espera salir a flote mañana, cuando tiene que afrontar las series de los 1.500 metros. "Será mucho mejor, porque hoy no me sentido nada bien", ha dicho una lacónica Belmonte, que no ha querido extraer conclusiones de lo ocurrido: "Solo espero que vaya bien mañana y ya está".

En los 400 libre, Belmonte ha firmado un tiempo de 4.09.55, casi cuatro segundos por encima del que tenía acreditado (4.05.76). El mejor tiempo de las series de 400 fue para la estadounidense Katie Ledecky, que ha conseguido el récord de los Campeonatos al tocar la pared en 3:59.06.

En los 200 estilos, la primera prueba que ha disputado Belmonte, la española tampoco estuvo bien. Ha nadado en 2:13.82, casi dos segundos por encima del tiempo que traía. Las series fueron dominadas por la húngara y gran ídolo local Kattinka Hosszú con 2.07.49, que estuvo muy por encima del resto y consiguió la mejor marca mundial del año.

Miguel Durán, también eliminado

El primer español en saltar a la piscina fue el extremeño Miguel Durán, en la prueba de los 400 libre. Durán ha aguantado a buen nivel hasta los 350 metros, pero el último largo se le hizo eterno. Ha conseguido un tiempo de 3.51.28, a cinco segundos del corte, que le ha llevado al puesto 21º de los 51 participantes en esta prueba, dominada por el austríaco Felix Aubock que sorprendió al máximo favorito, el chino Sun Yang.

"En el principio de la carrera me he encontrado bien, bastante bien. Después del 200 he intentado apretar, no me ha salido como quería, pero bueno", ha dicho Durán en declaraciones a Efe.

"Yo lo he dado todo, así que estoy satisfecho", ha insistido Duran, quien ha admitido que se ha quedado rezagado en el último cincuenta metros. "Me han cambiado de entrenador a mitad de temporada. Ahora vamos a intentar hacer lo mejor lo que nos queda de este campeonato", concluyó el nadador español.