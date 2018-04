Mirotic, Gasol y Abrines jugaran también los 'play-off'

Buena jornada para los jugadores españoles de la NBA en la última jornada de liga. Si el lunes nos encontrábamos con la clasificación para los 'play-off' por primera vez de Ricky Rubio, unido al de Serge Ibaka y José Manuel Calderón, ahora se les suma el pase de otros 3. Nicola Mirotic, Pau Gasol y Álex Abrines han logrado la victoria esta jornada y gracias a ello han sellado el pase a las rondas finales.

El jugador mallorquín Abrines aportó 5 puntos en el triunfo de los Oklahoma City Thunder ante los Miami Heat por 93-115. El exjugador azulgrana tan solo disputó 12 minutos, en los cuales recuperó un balón y anotó los dos tiros de 2 de los que dispuso. Además, Abrines tuvo que abandonar la pista antes de tiempo tras recibir un fuerte golpe en la cabeza y será este martes evaluado por los médicos.

Mirotic, sin barba, lideró a los Pelicans

En la penúltima jornada de la fase regular, Mirotic mostró su mejor versión de juego individual y con un doble-doble espectacular el exmadridista lideró a los Pelicans de Nueva Orleans en el triunfo frente a Los Angeles Clippers por 100-113.

El internacional español, con su nuevo 'look' sin barba, en sus 34 minutos en pista capturó 15 rebotes defensivos, recuperó 2 balones y sumó 24 puntos (9 de 17 en tiros de campo) que le situaron como segundo máximo anotador del equipo.

Con un partido escueto, sin brillar en su juego individual pero haciendo una buena labor de equipo, se ha clasificado Pau Gasol con los San Antonio Spurs para las rondas finales. El jugador de Sant Boi disputó 20 minutos y aportó 2 puntos y 5 rebotes y repartió 3 asistencias. Con esta victoria, el mayor de los Gasol disputará por segunda vez consecutiva los 'play-off'con los Spurs, que lo harán por 21ª vez, la mejor racha lograda nunca en cualquier conjunto dentro de los cuatro deportes profesionales más importantes de Estados Unidos.

