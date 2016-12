Money, money, money

Raúl Agné no quiso dar ayer pistas sobre los refuerzos que van a llegar al Real Zaragoza en el mercado invernal, que permanecerá abierto del 1 al 31 de enero, pero afirmó que «al día siguiente de jugar Vallecas, antes de irme de vacaciones, tuve una reunión profesional con la dirección deportiva y analizamos y consensuamos todo. Por eso este asunto ya está en manos de la dirección deportiva. Yo no voy a hablar de jugadores que no están. Las empresas y los clubs tienen departamentos con sus obligaciones y esa no es mi obligación. Ellos saben lo que ahí y siempre todo consensuado».

Todo apunta a que el primer refuerzo en aterrizar en la plantilla zaragocista en el mes de enero podría ser un central, pero Agné tampoco dio ningún detalle sobre esa posibilidad. Ahora mismo para el eje de la defensa solo parten como titulares Leandro Cabrera y Marcelo Silva. «El mercado de invierno, como en toda oferta y demanda, tiene un precio y nosotros nos moveremos en función del money (dinero) que tengamos. A partir de ahí veremos si viene un central, un extremo, un lateral o un delantero, pero nosotros, en ese sentido, también estamos condicionados», dijo el técnico aragonés.

Y sobre todo quiso dejar claro que solo vendrán futbolistas que puedan mejorar el nivel de la actual plantilla. «Aquí hay unos jugadores y yo cuento con ellos. Mientras no tenga a nadie más estos son los que han de jugar contra el Girona. A partir de ahí nosotros tenemos un dinero y lo que no haremos es gastar por gastar. Si tiene que venir un central y es más malo que lo que tenemos, no vendrá. Y si un central es más bueno y nos mejora, vendrá, pero igual que en cualquier posición, porque en un mercado tu obligación es estar atento al mercado. A veces hay unas opciones que tu quieres pero al final acaban siendo otras las que te benefician», explicó Raúl Agné.

El técnico zaragocista también fue cuestionado por la situación del juvenil brasileño Raí Nascimento, a quien el Zaragoza no pudo tramitarle la ficha en verano por no contar con el correspondiente transfer internacional. Ahora el club esperar tener toda la documentación en regla para poder inscribirlo en enero. «No sé nada nuevo sobre este asunto. Sé que están en ello y esperamos que se pueda solucionar, pero también creo que alrededor de este muchacho se han generado muchas expectativas sobre un jugador que nadie le ha visto competir a nivel profesional. Creo que lo más importante para él es que se arregle su situación personal y que pueda competir. Luego valoraremos todo y lo veremos en la competición», dijo Raúl Agné.

SALIDAS / Lo que también parece seguro es que la llegada de nuevos jugadores vendrá aparejada de las salidas de futbolistas que hasta ahora casi no han contado para Raúl Agné. «Yo vine el miércoles a entrenar y están todos los que estaban. Mientras estén aquí estos jugadores son del Real Zaragoza y yo cuento con ellos. Lo que no puedo controlar no lo atiendo, pero igual que con las llegadas sucede con las salidas. Es así de fácil», afirmó el técnico zaragocista.

Uno de los futbolistas que apuntan a dejar el Real Zaragoza es Juan Muñoz, que llegó en verano cedido por el Sevilla: “Yo pongo siempre los mejores onces que creo para cada partido. Cuando llegué empezó jugando, de los cinco primeros partidos jugó cuatro, pero luego ha ido perdiendo protagonismo. Son decisiones técnicas, nada más que eso», aseguró el preparador aragonés.