Morata: 'Cuando salía a jugar, no sabía ni dónde estaba'

El delantero del Chelsea Álvaro Morata, que ha vuelto a la selección convocado por Luis Enrique tras quedarse fuera del Mundial, ha reconocido que ese ha sido el peor momento de su carrera: Estuve jodido. Te podría decir muchas otras cosas, pero serían mentira. Lo pasé muy mal, fue un momento bastante difícil, yo pensaba que iba a ir, ha comenzado explicando.

Dando respuesta a la insistencia, ha continuado: No siempre se puede escapar de la realidad y me tocó apretar. Quedarme fuera del Mundial era lo que me faltaba, me fui de aquí (del Real Madrid) para eso y no lo conseguí", ha dicho. "El año pasado no fui feliz. La temporada acabó siendo un desastre, no sabía ni dónde estaba cuando salía a jugar, ha rematado.

"Tampoco hice la mejor temporada"

Ha eximido de toda culpa al anterior seleccionador, que le dejó fuera de la lista: No le guardo rencor a Lopetegui, yo tampoco hice la mejor temporada. Hay veces que quizá he dejado de valorar lo que significa venir a la selección, ha reconocido.

Ante el necesario qué ha cambiado?, Morata ha esbozado una sonrisa, después del interrogatorio sobre el Mundial. He sido padre, tengo un nuevo entrenador (en el Chelsea, Mauricio Sarri), he vuelto a la selección Muchas cosas positivas han cambiado en vida. Me siento como si fuera primera vez que vengo a la selección, llegué a la concentración media hora antes, hasta nervioso. Quiero ser feliz este año, ha concluido.

Las sonrisas no han cesado hablando de sus hijos del nuevo proyecto deportivo en su club. Ilusionado de nuevo en Londres, el regreso a la selección ha sido un espaldarazo para un Morata que espera tener continuidad con Luis Enrique: El juego del Chelsea ahora es similar al de la selección: muchos pases, posesión de balón y atacar los espacios, ha explicado.