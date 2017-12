Mourinho es el segundo más odiado del fútbol mundial

José Mourinho, el entrenador portugués del Manchester United y ex del Real Madrid, entre otros clubs, es la segunda persona más odiada del fútbol mundial por su comportamiento y la forma de tratar a los rivales, según una votación que la revista británica 'Four Four Two' ha realizado entre sus lectores, quienes han compuesto una lista nada afectiva de 50 personas.

El podio lo encabeza el expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, debido a los turbios asuntos de corrupción que motivaron su salida del organismo futbolístico. Detrás de Mourinho, en la tercera posición del podio se sitúa sorprendentemente el exportero de la selección alemana, Harald Schumacher, debido al poco mimo que siempre tuvo hacia los aficionados.

A Goikoetxea no lo olvidan

Cristiano Ronaldo ocupa la sexta plaza en esta lista negativa. Los lectores le reprochan su excesivo "narcisismo". El primer futbolista azulgrana en este ránking es Luis Suárez a quien no se le perdona su mordisco en el Mundial de Brasil. Como anécdota, y en la posición 21 figura el exjugador del Athletic Andoni Goikoetxea, de quien, y a pesar del paso de los años, no se olvida que lesionó a Schuster y Maradona. 'El Pelusa', por su parte, tampoco resulta muy agraciado ya que aparece en 13º lugar.