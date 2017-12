Mourinho evoca otros tiempos con una trifulca en Old Trafford

Una victoria en el santuario de Old Trafford no representa solo tres puntos. Es una gesta en la temporada de cualquier equipo. Más heroica cuando el Manchester United llevaba 40 partidos invicto en su feudo, récord en la historia del club, y más especial si la consigue el vecino ruidoso. De City a City, nadie les había ganado desde la temporada pasada. Fue la celebración animada del significativo triunfo (1-2) la que molestó a José Mourinho. El técnico portugués originó un alboroto en la zona de vestuarios, consiguiendo quizás su propósito de restar protagonismo a las críticas hacia su planteamiento temeroso. Una veintena de empleados de ambos clubs, incluyendo futbolistas, se enredaron en una trifulca en forma de melé con Mou en el centro del incidente.

Mourinho se dirigía teóricamente a la zona de entrevistas cuando pasó por delante del vestuario visitante, cuya puerta estaba abierta. El volumen de los cánticos le inquietó y dijo algunas palabras en portugués, que entendió perfectamente el guardameta brasileño Ederson. El portero se mosqueó y ahí empezaron los problemas, con empleados de ambos clubs involucrándose. Los del United se dirigieron específicamente al vestidor del City. También algunos futbolistas. Llovieron botellas de agua. Una de ellas, lanzada por Romelu Lukaku, hirió a un trabajador del City en la nariz, el peor parado. El exjugador y ahora asistente citizen Mikel Arteta también sufrió una corte en la frente.

La confrontación duró unos dos minutos. Posteriormente la policía formó una hilera separando los dos vestuarios para evitar más altercados. El colegiado del encuentro, Michael Oliver, no lo presenció y por lo tanto no lo hizo constar en el acta, así que la Federación Inglesa de Fútbol ha pedido explicaciones. Tanto Manchester United como Manchester City tienen hasta el miércoles 13 para responder y se exponen a una sanción. Los clubs no niegan el episodio pero no han ofrecido una postura oficial hasta el momento.

Pep Guardiola y José Mourinho comparecen hoy ante los medios de comunicación antes de sus compromisos frente a Swansea y Bournemouth, respectivamente. Estará en sus manos avivar la tensión que se ha generado a raíz del derbi, después de un año y medio de cordialidad en Manchester, o bien calmar los ánimos.

RECUERDOS DEL ‘PIZZAGATE’

Mou había acusado a los futbolistas del Manchester City de caer con facilidad. Tras el partido, el técnico del City contestó: «El mensaje fue el mismo que dirigía al Barcelona. Decía que los jugadores se tiraban. Es lo mismo. Pero cuando un equipo tiene tanta posesión de balón es que es un equipo honesto».

El portugués también cuestionó, aunque de forma educada, si era normativo que Guardiola luciese reivindicaciones políticas (el lazo amarillo) en sus apariciones públicas. Una pregunta que el entrenador catalán tampoco esquivó: «Lo llevaré hasta que los jordis y los presos políticos salgan de la cárcel. Si la Premier, la FIFA o la UEFA me quieren sancionar, de acuerdo», aseveró.

Las escenas de Old Trafford, así como la discusiones entre jugadores sobre el césped y las acusaciones de Mourinho en la previa, recordaron la parte más oscura de los Barça-Madrid de antaño. No es el primer incidente en el vestuario visitante del Teatro de los Sueños. En octubre del 2004, sir Alex Ferguson fue golpeado por un pedazo de pizza tras un partido frente al Arsenal. Nunca se supo completamente las particularidades del llamado pizzagate. Hasta hace unas semanas, 13 años después, cuando Cesc Fábregas reconoció la autoría del lanzamiento.