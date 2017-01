Muguruza y Carla Suárez debutan con buen pie pero con dolor

Fueron victorias alegres, pero forjadas con dolor. Garbiñe Muguruza y Carla Suárez, las dos mejores tenistas españolas, comenzaron con buen pie el Abierto de Australia a pesar de arrastrar unas molestias que quizá pondrán en cuestión su futuro en Melbourne si las dolencias no remiten. Las dos sufrieron, pero las dos ganaron, al contrario que los cuatro hombres que abrieron la participación de la armada española en las antípodas. Albert Ramos, Marcel Granollers y Guillermo García López cayeron a las primeras de cambio, mientras que Nicolás Almagro tuvo que retirarse tras solo 23 minutos de partido ante el francés Jérémy Chardy.

El murciano sufre una triple rotura (sóleo, gemelo e inserción con la rodilla) desde el torneo de Doha, pero la ilusión le hizo salir a jugar. No duró, y arreciaron las críticas por los 50.000 dólares que se llevan los perdedores en primera ronda. «He sido top-10, he ganado más de 10 millones de euros en mi carrera, así que no voy a jugar por 50.000», se justificó Almagro.

TURNO DE NADAL / A la espera del debut del resto de españoles (esta madrugada empezaba Nadal contra el alemán Mayer, y también jugaban Ferrer, Feliciano, Verdasco, Bautista y Carreño), el protagonismo en las primeras horas era cosa de las chicas, y no solo por la eliminación de la cuarta favorita, la rumana Simona Halep, también tocada, a manos de la estadounidense Shelby Rogers.

Muguruza pudo con la neozelandesa Marina Erakovic tras remontar en los dos sets y pedir asistencia médica en el descanso entre ambas mangas. Salió con una aparatosa venda en el muslo derecho, dolorida como está en el aductor derecho desde el torneo de Brisbane, que abandonó en semifinales. «Tendré que estar bastante mal para retirarme aquí», garantizó Muguruza, que ahora afrontará a Samantha Crawford (EEUU, 162ª del mundo). Carla Suárez sacó con mucha precaución (tiene problemas en el hombro derecho) y ahora tendrá un par de días de recuperación antes de medirse con la rumana Sorana Cirstea.

En cuanto al resto de resultados de la primera jornada, Kei Nishikori, Stan Wawrinka y Marin Cilic sufrieron en exceso y tuvieron que vencer en tres sets a Kuznetsov, Klizan y Janowicz respectivamente. Roger Federer se impuso por 3-1 a Melzer en su retorno a un Grand Slam y Andy Murray, número uno del mundo, no cedió ni un set ante un combativo Illya Marchenko.