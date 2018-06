Muguruza destroza a Sharapova en Roland Garros

Garbiñe Muguruza se ha clasificado para las semifinales de Roland Garros al vencer a Maria Sharapova por 6-2 y 6-1. La hispanovenezolana ha conseguido de forma contundente, casi humillante, la primera victoria sobre la tenista rusa que la había ganado las anteriores tres veces y se ha tomado la revancha de la derrota encajada, también en los cuartos de final en el 2014, en la central Philippe Chatrier.

El pulso entre Muguruza y Sharapova empezaba en su cabeza. Las dos jugadoras han saltado a la pista dispuestas a imponer sus poderosos golpes pero para conseguirlo debían antes superar mentalmente a su rival. En eso le ganó la partida Muguruza que ha conseguido estar más fría y concentrada que Sharapova, demasiado tensa y nerviosa. la hispanovenezolana, número 3 mundial, ha aguantado más el combate mental en los primeros juegos aprovechando la precipitación y los errores de Sharapova .

Dos dobles faltas de salida, varios errores no forzados en momentos clave, especialmente en el tercer juego que Muguruza ha hecho suyo tras una dura batalla en el quinto 'break point' (3-0) para colocarse después en el siguiente una ventaja de 4-0 en el marcador inapelable. Suficiente distancia para asegurarse el primer set en 42 minutos.

27 errores no forzados

En la segunda ha seguido la tónica y el dominio de Muguruza que ha roto en el tercer juego (2-1) y ya no ha dejado opciones a una Sharapova desesperada y rabiosa. La rusa solo ha ganado un juego antes de darle la mano a su rival tras 70 minutos de partido. La prevista batalla de dos exreinas de Roland Garros no ha existido ante una Sharapova, número 30 mundial, que ha encadenado sus errores (27 golpes no forzados y 5 dobles faltas).

"Estoy muy feliz de volver a jugar unas semifinales. Adoro París y este torneo", ha dicho Muguruza a pie de pista, muy seria y concentrada, sabiendo que aún queda trabajo si quiere ganar su segundo Roland Garros. La española se cruzará en las semifinales, este jueves, con la ganadora de la otra semifinal que enfrenta a la rumana Simona Halep, número 1 mundial, y a la alemana Angelique Kerber.

