Muguruza empieza la defensa de su título en Wimbledon con una resolutiva victoria

Resolutiva y concentrada. Garbiñe Muguruza ha iniciado la defensa de su título en Wimbledon con una clara y trabajada victoria ante la tenista británica Naomi Broady por 6-2 y 7-5. La diferencia de ránking, número 3 la hispanovenezolana por el 138 su rival, de 28 años, se ha notado sobre la central en la que el año pasado se impuso en la final a la estadounidense Venus Williams.

Muguruza ha roto el saque de Broady en el segundo juego y lo ha repetido en el octavo para apuntarse la primera manga en 31 minutos. La española ha impuesto la consistencia de su saque y su potencia de golpes para dominar a Broady que, en seis participaciones en Wimbledon, solo había superado la primera ronda una vez. La tenista británica, superados sus nervios iniciales, ha mejorado en la segunda manga en la que ha salvado 5 'break points' y ha forzado a Muguruza hasta el 5-5, salvando un punto de partido, pero en el segundo que ha tenido ha certificado el partido con un 'break' y un juego en blanco.

"Ha sido increíble volver a esta maravillosa pista. Me he sentido muy bien y he podido controlar mis emociones en el debut", ha valorado contenta tras su primera victoria y octaa consecutiva en ese escenario. La tenista española se enfrentará en segunda ronda, el jueves, a la vencedora del partido entre la belga Alison Van Uytvanck (43 mundial) y la eslovena Polona Hercog (64 mundial).

Junto a Muguruza también ha logrado el pase a la segunda ronda de Wimbledon, la española Lara Arruabarrena que se ha impuesto a la rumana Ana Bogdan, en un durísimo partido por 6-1, 3-6 y 8-6.

Récord de Feliciano López

En el torneo masculino Feliciano López ha celebrado con una victoria clara su récord de 66 participaciones consecutivas en torneos de Grand Slam, superando a Roger Federer (65 seguidas) al vencer al argentino Federico Delbonis por 6-3, 6-4 y 6-4. A sus 36 años el tenista toledano (70 mundial), tres veces cuartofinalista en Wimbledon donde lleva ya 17 participaciones desde su debut en el 2002.

No ha podido pasar a segunda ronda Pablo Carreño que en el partido suspendido el día anterior en el quinto set (3-1) ante el tenista moldavo Radu Albot (98 mundial) por 3-6, 6-0, 6-7 (5), 6-2 y 6-1

